Otkrivena olupina broda stara 3.300 godina: Nađene stotine cijelih amfora

U istočnom Sredozemlju otkriveni su ostaci broda i tereta koji je prevozio, a za koje se vjeruje da su stari 3.300 godina, objavili su izraelski arheolozi.

Stotine netaknutih amfora otkrivene su 90 kilometara od sjeverne obale Izraela na dubini od 1.800 metara. Iz Izraelske uprave za antikvitete (IAA) kažu da ovo otkriće sugerira da su mornari iz tog razdoblja za navigaciju koristili položaj Sunca i zvijezda, piše BBC.

Najstarija olupina

Olupina je pronađena tokom rutinskog istraživanja nafte i plina.

- Ovo pokazuje da su za navigaciju koristili nebeska tijela.

Prema IAA, radi se o najstarijoj olupini koja je pronađena u tog regiji. Brod je vjerovatno potonuo tokom oluje ili zbog gusarskog napada.

- Ovo otkriće otkriva nam kao nikada prije navigacijske vještine drevnih pomoraca - rekao je Džakob Šarvit (Jacob Sharvit), voditelj pomorske jedinice IAA. Dodao je da to pokazuje da su naši preci bili sposobni preploviti Sredozemno more bez da su na obzoru vidjeli obalu, piše Index.hr.

- S ove geografske tačke vidljiv je samo horizont. Za navigaciju su vjerovatno koristili nebeska tijela - rekao je.

Teret su uočili roboti naftne tvrtke Energean koja je tražila potencijalne nove izvore energije u blizini izraelske obale.

- Kamere su snimile "nešto što je izgledalo kao velika hrpa vrčeva nagomilanih na morskom dnu - rekla je Karnit Bahartan iz Energeana.

Samo dvije amfore - za koje se vjeruje da su ih koristili Kanaanci koji su živjeli na području koje se proteže od današnje Turske do Egipta - uklonjene su pomoću posebno dizajniranih alata, kako se ne bi poremetili preostali artefakti.

Senzacionalno otkriće

Bahartan kaže da je njihovo otkriće "zaista senzacionalno". Rekla je da su poznata još samo dva brodoloma s teretom iz kasnog bronzanog doba u Sredozemnom moru, a oba su pronađena relativno blizu turske obale korištenjem normalne ronilačke opreme.

- Na temelju ova dva otkrića, akademska pretpostavka do sada je bila da se trgovina u to vrijeme odvijala plovidbom od luke do luke, te da se brodovi nisu udaljavali od obale - rekla je dr. Bahartan.

- Otkriće ovog plovila sada mijenja naše cjelokupno razumijevanje drevnih pomorskih sposobnosti. Ono je prvo koje je pronađeno na tako velikoj udaljenosti od kopna - rekla je.

Očekuje se da će posude biti izložene ovog ljeta u Nacionalnom kampusu za arheologiju Izraela u Jerusalemu.