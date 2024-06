Amerikanac tužio NASA-u: Kuću mu oštetio svemirski otpad

NASA-u je tužio čovjek čiju je kuću u Floridi u SAD oštetio komad svemirskog otpada koji je došao s Međunarodne svemirske postaje (ISS).



Incident se dogodio u martu i uključivao je objekt od metalne legure težine 725 grama, visine deset centimetara i promjera četiri centimetra. NASA je u aprilu potvrdila da dolazi s palete svemirskog otpada teške 2.630 kilograma, koja je sadržavala zastarjele nikal-metal-hidridne baterije, a koja je puštena iz stanice 2021. godine.

Bez povreda

Takvi dijelovi obično bi izgorjeli u Zemljinoj atmosferi, no to se ovaj put nije dogodilo. Umjesto toga, komad otpada je preživio ponovni ulazak i srušio se kroz krov kuće Alehandra Otera (Alejandro) u Naplesu, u Floridi. Oterov sin bio je kod kuće u vrijeme incidenta, no srećom je prošao bez povreda.

U izjavi advokatske kompanije koja zastupa porodicu Otero, Mika Ngujen Vorti (Mica Nguyen Worthy) otkrila je da je NASA-i podnesen zahtjev za naknadu štete, piše Digital Trends.

- Moji klijenti traže odgovarajuću naknadu za stres i utjecaj koji je ovaj događaj imao na njihove živote - rekla je Vorti.

- Zahvalni su što niko nije zadobio fizičke povred u ovom incidentu, ali situacija ovakva situacija mogla je biti katastrofalna. Da je krhotina pala nekoliko metara u drugom smjeru, moglo je doći do ozbiljnih povreda ili smrti.

Vorti je istaknula da bi NASA bila odgovorna za štetu prema Konvenciji o odgovornosti za svemirske objekte, ako bi se ovakav incident dogodio izvan SAD. No, zakon nije toliko jasan unutar američkih granica.

- Zatražili smo od NASA-e da ne primjenjuje različite standarde prema američkim građanima ili rezidentima, već da se pobrine za porodicu Otero i nadoknadi im štetu - izjavila je Vorti.

Velika šteta

- Ovdje američka vlada, putem NASA-e, ima priliku postaviti standard ili presedan za odgovorne, sigurne i održive svemirske operacije. Ako NASA prihvati zahtjev porodice Otero i isplati im punu naknadu, to bi bio snažan signal i drugim vladama i privatnim industrijama da se takve žrtve trebaju obeštetiti bez obzira na krivnju.

NASA ima šest mjeseci da odgovori na zahtjev. Svemirska agencija izjavila je u aprilu da 'ostaje posvećena odgovornom radu u niskoj Zemljinoj orbiti i smanjenju rizika koliko je god moguće kako bi zaštitila ljude na Zemlji kada se mora osloboditi svemirska oprema.

Otero je, nedugo nakon što je objekt probio krov njegove kuće, rekao:

- Drhtao sam. Bio sam potpuno u nevjerici. Koje su šanse da nešto padne na moju kuću s takvom silom da izazove toliku štetu. Izuzetno sam zahvalan što niko nije povrijeđen.