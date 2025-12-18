Facebook testira uvođenje pretplate za dijeljenje linkova

Facebook testira uvođenje ograničenja na broj linkova koje korisnici mogu dijeliti u objavama na platformi.

Neki korisnici iz Velike Britanije i SAD-a primili su obavijesti da je, bez pretplate, dopušteno dijeljenje samo ograničenog broja linkova mjesečno. Pretplata počinje od 9,99 funti mjesečno.

Meta je ovaj postupak opisala kao "ograničeni test kako bi se razumjelo dodaje li mogućnost objavljivanja većeg broja objava s linkovima dodatnu vrijednost" za pretplatnike.

Stručnjak za društvene mreže Matt Navarra rekao je da ovo predstavlja pokušaj kompanije da unovči dodatne funkcionalnosti svojih platformi.

Kompanija je već odredila cijenu za verifikaciju naloga, a sada, čini se, isto želi učiniti i za distribuciju sadržaja kroz linkove, koji korisnike vode na druge dijelove interneta izvan Facebooka – rekao je Navarra.

On je također primio obavijest da će od 16. decembra moći dijeliti samo dvije poveznice mjesečno u objavama.

- Ako ste kreator ili kompanija, mislim da je poruka jasna: ako je Facebook dio vaše strategije rasta ili prometa, sada taj pristup ima cijenu. I to je novo u svojoj eksplicitnosti, čak i ako je to već neko vrijeme smjer kretanja – rekao je Navarra za BBC.

Facebook je za tehnološku publikaciju TechCrunch potvrdio da je test ograničavanja linkova proširen na odabranu grupu korisnika čiji nalozi imaju "profesionalni način rada".