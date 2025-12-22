Evo šta više nećete moći da radite na Instagramu

Instagram uvodi novu promjenu koja će uticati na način na koji korisnici označavaju svoje objave na ovoj društvenoj mreži. Kako je saopšteno, od sada će biti dozvoljeno korištenje najviše pet heštagova (#) po objavi, uključujući i Reels sadržaj.

Prema navodima kompanije, cilj ove odluke je smanjenje neprimjerenog i prekomjernog korišćenja heštagova, kao i poboljšanje kvaliteta sadržaja koji se pojavljuje u pretragama.

Direktor Instagrama Adam Moseri istakao je da veći broj heštagova ne donosi automatski bolju vidljivost, te da su precizni i relevantni heštagovi daleko efikasniji od velikog broja generičkih oznaka.

Instagram već neko vreme naglašava da heštagovi više nemaju presudnu ulogu u širenju dometa objava, kao što je to ranije bio slučaj.

Umjesto toga, algoritam sve više favorizuje kvalitet sadržaja, interakciju sa publikom i jasno definisanu temu objave, prenosi B92.

Ova promjena dio je šire strategije platforme usmjerene ka suzbijanju spam sadržaja i podsticanju autentičnijeg načina komunikacije među korisnicima.