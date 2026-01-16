Desetine hiljada osoba prijavile probleme s platformom X

Društvena mreža X, ranije poznata kao Twitter, danas je zabilježila ozbiljne tehničke probleme zbog kojih je veliki broj korisnika ostao bez pristupa platformi.

Prema podacima servisa DownDetector, poteškoće je prijavilo više od 58.000 korisnika širom svijeta. Najviše prijava, oko 57 posto, odnosi se na probleme s mobilnom aplikacijom mreže X.

Dodatnih 33 posto korisnika navelo je da ima poteškoće prilikom pristupa web-stranici platforme, dok je još oko 10 posto prijavilo probleme s povezivanjem na server.

Za sada nije poznato šta je uzrok prekida niti kada bi problemi mogli biti u potpunosti otklonjeni, a kompanija X se još nije zvanično oglasila povodom ovog zastoja.