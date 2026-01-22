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GOVOR U DAVOSU

Mask predviđa budućnost: Uskoro će biti više robota nego ljudi

Roboti i umjetna inteligencija (AI) uskoro moći zadovoljiti sve ljudske potrebe, rekao je

Ilon Mask. AP

M. Až.

22.1.2026

Američki milijarder Ilon Mask izjavio je danas na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu da će roboti i umjetna inteligencija (AI) uskoro moći zadovoljiti sve ljudske potrebe.

Mask je rekao kako predviđa da će biti više robota nego ljudi i da će skoro svaka osoba imati ili željeti da ima jednog.

- U nekom trenutku nećete ni znati šta da tražite od robota. Bit će takvo obilje dobara i usluga - rekao je Mask.

Govoreći o svrsi ljudskog života u takvom scenariju, on je naveo da iako potpuna obilja možda nije realna, da je optimističan.

- Mislim da će svako imati humanoidnog robota. Ko ne bi želio robota koji pazi na djecu, kućne ljubimce ili starije roditelje? - izjavio je on.

Naglasio je kako je "cilj SpaceX-a širenje života i svijeta izvan Zemlje, na Mjesec, Mars i druge zvjezdane sisteme". Naveo je da je "život kakav poznajemo krhak i osjetljiv, te da ga je važno učiniti multiplanetarnim da bi opstao u slučaju katastrofa na Zemlji".

Upitan o vanzemaljcima, rekao je da ga ljudi često to pitaju.

- Ja sam jedan od njih - rekao je Mask.

# ROBOTI
# DAVOS
# UMJETNA INTELIGENCIJA
# ELON MUSK
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