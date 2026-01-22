Mask predviđa budućnost: Uskoro će biti više robota nego ljudi

Američki milijarder Ilon Mask izjavio je danas na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu da će roboti i umjetna inteligencija (AI) uskoro moći zadovoljiti sve ljudske potrebe.

Mask je rekao kako predviđa da će biti više robota nego ljudi i da će skoro svaka osoba imati ili željeti da ima jednog.

- U nekom trenutku nećete ni znati šta da tražite od robota. Bit će takvo obilje dobara i usluga - rekao je Mask.