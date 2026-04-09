Insta360 predstavio USB-C selfie ekran Snap

Insta360, poznat po akcionim kamerama, predstavio je novi uređaj Snap – kompaktni selfie ekran koji se putem USB-C priključka povezuje s telefonom i postavlja na njegovu stražnju stranu. Na taj način korisnici mogu koristiti kvalitetnije zadnje kamere za snimanje vlogova i selfija.

Ekran od 3,5 inča osjetljiv na dodir omogućava jednostavno podešavanje opcija poput zuma, fokusa i kadriranja prije snimanja.

Predstavljena je i verzija razvijena u saradnji s brendom AMIRO, koja dolazi s ugrađenim svjetlom i više nivoa osvjetljenja te različitim temperaturama boja.