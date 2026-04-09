Insta360 predstavio USB-C selfie ekran Snap

Insta360, poznat po akcionim kamerama, predstavio je novi uređaj Snap – kompaktni selfie ekran koji se putem USB-C priključka povezuje s telefonom i postavlja na njegovu stražnju stranu. Na taj način korisnici mogu koristiti kvalitetnije zadnje kamere za snimanje vlogova i selfija.
Ekran od 3,5 inča osjetljiv na dodir omogućava jednostavno podešavanje opcija poput zuma, fokusa i kadriranja prije snimanja.
Predstavljena je i verzija razvijena u saradnji s brendom AMIRO, koja dolazi s ugrađenim svjetlom i više nivoa osvjetljenja te različitim temperaturama boja.
Osnovni model košta 79,99 dolara, dok verzija sa svjetlom iznosi 89,99 dolara.
Iako slični proizvodi već postoje, Insta360 ističe da njihov Snap nudi stabilniju vezu i manju latenciju. Uređaj je tanak svega 6,8 mm i magnetski se pričvršćuje na telefone kompatibilne s MagSafe sistemom, poput iPhone 17.
Uz dodatni magnetski prsten, može se koristiti i na drugim uređajima, a podržani su i Android telefoni s DisplayPort Alt Mode funkcijom.
Snap je kompatibilan s popularnim aplikacijama za kameru i društvene mreže, čime olakšava snimanje i dijeljenje sadržaja.
S obzirom na to da telefoni poput Samsung Galaxy S25 i njegove Ultra verzije nude znatno jače stražnje kamere u odnosu na prednje, ovakav dodatak mogao bi postati posebno privlačan kreatorima sadržaja.