Jedno podešavanje na Android telefonu može osloboditi do 2GB RAM memorije: Bit će mnogo brži

Na velikom broju Android uređaja postoji skrivena sistemska opcija koja može nepotrebno trošiti resurse i učiniti telefon sporijim nego što bi trebalo da bude. Riječ je o funkciji virtuelne RAM memorije, koja u pojedinim slučajevima koristi i do 2GB interne memorije kao zamjenu za radnu memoriju.

Kod određenih modela, uključujući i Google Pixel uređaje, korisnici su prijavili da se uređaj osjetno ubrza nakon isključivanja ove opcije. Promjena se najviše vidi u brzini otvaranja aplikacija i fluidnijem prebacivanju između više zadataka.

Kako funkcioniše?

Funkcija poznata kao RAM ekspanzija, Memory Extension ili virtuelni RAM koristi dio interne memorije telefona kao dodatnu radnu memoriju. Ideja je da se omogući rad većeg broja aplikacija u pozadini bez njihovog zatvaranja.

Problem nastaje zbog brzine rada. Interna memorija je znatno sporija od fizičke RAM memorije, pa u određenim situacijama sistem može raditi sporije umjesto brže.

Kod telefona koji već imaju dovoljno fizičke RAM memorije, ova opcija često donosi minimalnu korist, dok istovremeno može povećati potrošnju baterije i smanjiti odziv sistema.

Kako provjeriti i isključiti opciju

Podešavanja se razlikuju u zavisnosti od proizvođača, ali se opcija najčešće nalazi u meniju Settings. Najbrži način je da se u pretragu podešavanja ukuca:

“RAM”, “RAM Boost”, “Memory Extension” ili “Virtual RAM”

Na većini uređaja moguće je potpuno isključiti funkciju ili smanjiti količinu memorije koju koristi. Promjene se primjenjuju odmah, a u nekim slučajevima nije potreban restart uređaja.

Korisnici koji istovremeno koriste više aplikacija mogu imati različita iskustva, ali mnogi navode da telefon postaje osjetno responzivniji nakon isključivanja ove opcije.