Korisnici se žale na iPhone: Baterija mi krvari poslije novog ažuriranja

Korisnici iPhone uređaja kritikovali su najnovije ažuriranje kompanije Apple, nakon tvrdnji da iOS 16.4.1a brzo troši bateriju na njihovom mobilnom telefonu.

Twitter je bio preplavljen optužbama u proteklih nekoliko dana, jer korisnici navode da je najnoviji update za iOS 16.4.1a umanjio sposobnost njihovog uređaja da duže vrijeme ostane napunjen.

Jedan korisnik društvenih mreža tvrdi da mu je baterija na iPhone-u pala za 22 posto za samo 46 minuta, dok je drugi rekao da je ostao bez 30 posto baterije, za samo pola sata.

Neki korisnici iPhone-a sada razmišljaju o tome da potpuno odustanu od ovih kultnih aparata, kojih je od datuma lansiranja (2007. godine) prodato više od 1,3 milijarde, širom svijeta.

Problemi s pregrijavanjem

Kako dalje piše "Daily Mail", uređaji, navodno, imaju i probleme sa pregrijavanjem.

- Izgubio sam 30 posto u posljednjih 30 minuta, samo zato što sam uključio Spotify i 5 minuta gledao Twitter. Možda ću morati da batalim iPhone 6 nakon toliko vremena - napisao je jedan korisnik.

U međuvremenu, drugi je naveo: "Ovo novo ažuriranje za iPhone samo urušava vijek moje baterije. Još neko?, misleći na to da li ima sličnih iskustava među vlasnicima iPhone aparata.

- Punjenje traje nekoliko sati. Smiješno - pisali su kasnije razočarani korisnici, kao i: "Baterija mi krvari poslije ovog ažuriranja".

Inače, ove žalbe dolaze nakon niza tužbi protiv Apple-a, zbog "uništavanja" performansi svojih uređaja, kako bi kompanija natjerala korisnike da kupe novije modele. Tehnološki gigant je već platio kaznu od 113 miliona dolara u SAD zbog problema sa baterijama, koji datiraju iz 2017.

Apple je, također, kažnjen sa 10 miliona eura u Italiji.

Iako gigant nije komentarisao ove probleme, neki izazovi sa kojima se korisnici suočavaju mogu biti "sasvim normalni" nakon ažuriranja softvera poput ovih, dodaje Daily Mail. Prema ZDNET-u, promjene izazvane ažuriranjima koja troše energiju mogu potrajati satima, pa čak i danima.

Provjeriti kapacitet baterije

- Instaliranje novog OS-a na iPhone uređaju pokreće mnogo stvari koje se odvijaju u pozadini, od indeksiranja do ponovnog kalibriranja baterije, a to može trajati satima ili čak danima. Ovo ne samo da troši energiju, već i ponovna kalibracija baterije može ostaviti utisak da se baterija brže prazni dok to, u stvari, nije tako. Dodajte tome i dvostruki faktor velikog broja ažuriranja aplikacija koje se dešavaju nakon novog izdanja, u kombinaciji sa mnogo novih dostupnih funkcija koje mogu dodatno iscrpiti stariji telefon - rečeno je iz ZDNET-a.

Ako se problemi nastave sedmicama nakon ažuriranja iPhone-a, možda bi bilo dobro provjeriti maksimalni kapacitet baterije. Apple objašnjava da se kapacitet iPhone-a smanjuje kako baterija hemijski stari, što može rezultirati time da manje sati koristite telefon i lošijim performansama između punjenja.

Da biste to provjerili, trebalo da odete u "Settings", a onda na opciju "Battery tab". Ako je potrebna zamjena baterije, pojavit će se poruka "important battery message".

