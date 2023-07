Smrtonosni izazovi na TikToku: Od gutanja kapsula za veš-mašinu do skakanja sa zgrade

Svijet je ponovo šokiran dokle idu želje za klikovima kod influensera, a poseno tiktokera, koji, u želji za pregledima i novim brojem pratilaca, idu i do najvećih i najopasnijih granica. #Boatjumping još je jedan u nizu takvih izazova u kojem tiktokeri iskaču iz jurećeg glisera u more. S nogu u more, bez ronjenja, samo se nagnu. Ovaj opasan trend ubio je najmanje četvero ljudi u posljednjih nekoliko mjeseci.