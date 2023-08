YouTube napravio veliki korak u zaštiti pjevača od umjetne inteligencije

Nakon što je otkriveno da jednu od pjesama s najviše pregleda na YouTubeu "Heart On My Sleeve" ne izvode Drake i Weeknd, kako se mislilo, već da je ona produkt same umjetne inteligencija, počelo se postavljati pitanje autorskih prava.



Smije li se AI trenirati na takvom autorski zaštićenom sadržaju te smije li umjetna inteligencija koristiti glasove poznatih muzičara za stvaranje vlastitih pjesama?

Korištenje AI

Protiv umjetne inteligencije, to je sada već jasno, ne treba se boriti jer je ta borba osuđena na propast. Umjesto toga treba se naučiti koristiti AI, ali i donijeti neka pravila i okvire kako se korištenjem ne bi kršila autorska prava i zakoni.

YouTube, u partnerstvu s ''Universalom'' i pojedinim muzičarima, napravio je korak u tom smjeru te su pokrenuli "Music AI Incubator".

Ovaj inkubator trebao bi pjevačima omogućiti eksperimentiranje umjetnom inteligencijom unutar nekih zadanih pravila s ciljem zaštite muzičara i njihovog rada. Osim pokretanja inkubatora koji uključuje muzičare UMG-a, YouTube je i objavio tri, kako su ih nazvali, principa muzičke industrije za umjetnu inteligenciju. Prvi princip odnosi se na prepoznavanje činjenice kako je umjetna inteligencija već prisutna i tu tehnologiju trebaju zajedno prihvatiti sa svojim muzičkim partnerima, a ona će omogućiti ambiciozne nove formate kreativnosti.

Novo doba

U drugom principu naglašava se kako s AI dolazi novo doba kreativnog izražavanja, ali ono mora uključivati odgovarajuću zaštitu muzičara.

U trećem principu iz ove kompanije naglašavaju kako su izgradili vodeću organizaciju sigurnosti i povjerenja te pravila vezana uz sadržaj i njih misle skalirati na AI. Kako bi rad muzičara bio zaštićen, iz YouTubea kažu kako će koristiti svoj postojeći sistem za upravljanje autorskim pravima Content ID, kao i sistem koji će muzičarima pomoći u odabiru načina na koji će se njihova muzika koristiti, ali i kako mogu biti plaćeni kada njihov autorski zaštićeni koriste drugi, uključujući i AI.

Iz UMG-a ranije su upozoravali kako umjetna inteligencija treba biti regulirana te su pozivali na zaštitu autorskih prava glasova muzičara koje AI može koristiti u pjesmama. No, dok su se s jedne strane borili protiv kršenja autorskih prava, kompanija je prije nekoliko mjeseci najavila razvoj vlastitih tehnoloških inovacija baziranih na umjetnoj inteligenciji. Prema predsjedniku i CEO-u UMG-a Lusijanu Grejndžeu (Luciano Grainge), ne bismo se trebali brinuti hoće li AI zamijeniti ljude jer umjetna inteligencija nema onu važnu iskru koja pokreće najtalentiranije muzičare da najbolje rade svoj posao te zaključuje, piše Bljesak.info.