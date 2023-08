Djela koja je stvorila umjetna inteligencija ne mogu se zaštititi autorskim pravima

Američki sud u Vašingtonu donio je odluku da se umjetničko djelo koje je kreirala umjetna inteligencija ne može se zaštititi autorskim pravima.



Samo djela koja je stvorio čovjek mogu se zaštititi autorskim pravima, rekla je u petak američka sutkinja okružnog suda Beril Hovel (Beryl Howell), potvrdivši odbijenicu Američkog ureda za autorska prava koju je popunio naučnik Stiven Taler (Stephen Thaler) uime svog sistema DABUS, piše Hina, prenosi Index.hr.

Taler će se žaliti na odluku suda

Talerov zahtjev za odobravanje patenata koje je osmislio DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) odbio je ranije i američki patentni ured.

Također je predao zahtjev za patente koje generira DABUS u drugim zemljama, uključujući Veliku Britaniju, Južnoafričku Republiku, Australiju i Saudijsku Arabiju, s ograničenim uspjehom.

Talerov advokat Rajan Abot (Ryan Abbott) rekao je da se on i njegov klijent snažno protive odluci i da će se žaliti. Ured za autorska prava nije odmah u odgovorio na zahtjev za komentarom.

"Približavamo se novim granicama u zaštiti autorskih prava"

Brzorastuće polje generativne umjetne inteligencije potiče nova pitanja koja se tiču intelektualnog vlasništva. Ured za autorska prava također je odbio umjetnikov zahtjev za zaštitom slika generiranih putem AI sistema Midjourney, uprkos autorovim tvrdnjama da je sistem bio dio njihovog umjetničkog procesa.

Nekoliko tekućih tužbi također se tiču korištenja djela koja su pod autorskim pravima, u svrhu treniranja generativnog AI-ja bez dozvole za ta djela.

- Približavamo se novim granicama u zaštiti autorskih prava kako umjetnici označavaju AI u svoje kućice, što će povećati "izazovna pitanja" zakona o autorskim pravima.Djela moraju imati ljudske stvaraoce da bi se mogla zaštititi autorskim pravima - napisala je Hovel.

Napredak nauke i korisnih umjetnosti

Taler je podnio zahtjev 2018. godine za autorska prava koja pokrivaju "A Recent Entrance to Paradise", djelo vizuelne umjetnosti za koje tvrdi da ga je njegov AI sistem stvorio bez ljudske pomoći. Ured je odbio zahtjev prošle godine s izgovorom da djela moraju imati ljudske stvaraoce da bi se mogla zaštititi autorskim pravima.

Taler je izazvao odluku na saveznom sudu, s argumentom da ljudsko autorstvo nije konkretan pravni zahtjev i da bi dopuštanje zaštite autorskih prava AI-ju bilo u skladu sa svrhom autorskih prava onako kako su navedena u američkom ustavu da "promoviraju napredak nauke i korisnih umjetnosti."

Hovel se složila s Uredom za autorska prava i rekla da je ljudsko autorstvo "temeljni zahtjev autorskih prava" utemeljen na "stoljećima dugom sporazumnom razumijevanju."