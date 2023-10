Dron dostavlja namirnice u udaljena područja u Njemačkoj

U njemačkom gradu Mihelštatu pokrenut je pilot-projekt čiji je cilj isporuka namirnica kupcima u udaljenim regijama Njemačke.

Lanac isporuke

Proizvođač dronova Wingcopter sklopio je partnerstvo sa Univerzitetom primijenjenih nauka u Frankfurtu, grupom REWE, Vodafonom, Riese & Müllerom i gradom Mihelštatom za pilot-projekt čiji je cilj isporuka namirnica kupcima u udaljenim regijama Njemačke.

Nova usluga omogućuje kupcima u udaljenim četvrtima oko Mihelštata u njemačkoj pokrajini Hese da naruče namirnice putem posebne LieferMichel web trgovine, a potom im se roba dostavlja teretnim biciklom i dronom.

Kurir prvo odvozi paket s naručenom robom iz dućana, a potom ga teretnim biciklom odvozi na uzletište. S paketom koji može težiti do 4 kilograma, dron se diže u zrak i putuje brzinom do 90 km/h na visinama od 100 m, koristeći Vodafonovu komunikacijsku mrežu za autonomnu navigaciju do tačaka slijetanja. Drugi kurir zatim uklanja robu iz Wingcoptera i dovršava posljednju dionicu isporuke kupcu, piše Vidi.hr.