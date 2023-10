Kako prepoznati je li došlo vrijeme za zamjenu baterije u iPhoneu

Appleovi telefoni, kao i svi drugi, zbog baterije rade sve kraće. Neki softverski alati u iOS-u mogu vam pomoći da otkrijete je li vaš telefon ''sazrio'' za servis.



Punjivi uređaji

Najzamjenjiviji dio vašeg iPhonea njegova je baterija. Baterija, kao i svi punjivi uređaji, s vremenom gubi snagu zbog korištenja, temperature i drugih faktora iz okoliša.

Postoje neki znakovi pomoću kojih možete prepoznati kad baterija doseže svoj kraj. Neki od njih ugrađeni su u iOS, dok će drugi biti fizički simptomi koje ćete primijetiti kada koristite uređaj. Ovo su simptomi baterije čiji je vijek trajanja došao kraju.

Među vrlo čestim prigovorima korisnika pametnih telefona je taj da im je uređaj nekad znao izdržati cijeli dan, no da sad jedva izdrži do pauze za ručak. Mnogi će za ovakvo što okriviti softver, a ne hardver. Možda ste pokušali učiniti sve da smanjite potrošnju, no ako baterija i dalje brzo pada, moguće da je oslabila do tačke kad više ne može održavati optimalnu napunjenost.

Litij-ionske baterije

iPhone koristi litij-ionske baterije koje stvaraju energiju hemijskim reakcijama, što znači da s vremenom i upotrebom te hemijske reakcije gube snagu, a vaš telefon (tačnije, njegova baterija) neće imati dugoročne visoke performanse na kakve ste navikli.

Premda sve baterije iPhonea slabe s vremenom, postoje koraci koje možete poduzeti kako biste održali zdravlje baterije svog iPhonea kako bi trajala što je duže moguće.

Jedna od mnogih prednosti iOS-a u odnosu na druge mobilne operativne sisteme je sinergija između hardvera i softvera. Budući da Apple proizvodi vlastiti hardver i softver, može ih povezati na način na koji Android ili drugi operativni sistemi ne mogu. Ova se sinergija proteže na upravljanje stanjem baterije uređaja.

Maksimalan kapacitet

Stanje baterije vašeg iPhonea možete pratiti putem postavki. Idite na Postavke > Baterija > Zdravlje i punjenje baterije i tamo obratite pažnju na maksimalni kapacitet. Ako je broj ispod 80 posto, možda nije loše vrijeme za mijenjanje baterije.

Štaviše, telefon će vas na vrhu stranice obavijestiti da ga odnesete na ovlašteni servis ako postotak padne ispod 80 posto, piše Tportal.