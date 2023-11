Pojavila se nova prevara na WhatsAppu, mogla bi vas skupo koštati

Ako na WhatsAppu dobijete poruku od prijatelja ili člana porodice u kojoj vam traže veću količinu novca, budite jako oprezni prije nego što pošaljete novac. Naime, upravo se takva prevara proširila ovom popularnom aplikacijom za dopisivanje, a ako nasjednete na nju, ova bi vas prevara mogla skupo koštati.



Kako prenosi Makeuseof, pojavili su se izvještaji o nizu prevara putem WhatsAppa, a posebno povećanje zabilježeno je u novembru 2023. godine. Žrtve pomisle da im poruku šalje bliska osoba, a zatim se od njih traži veći iznos da bi se riješila neka hitna situacija koja zapravo ni ne postoji.

Makeuseof prenosi da je samo početkom novembra ove godine zabilježeno više od 200 ovakvih prevara koji su žrtve ukupno koštale više od 600.000 dolara. Što je još gore, žrtve nisu odmah ni svjesne da su prevarene, nego to zaključe tek nekoliko sedmica ili mjeseci kasnije.

Kako prevara funkcionira

U ovoj konkretnoj prijevari, prevaranti kombiniraju dvije već poznate prevare u jednu: lažni rezultat pretraživanja za WhatsApp Web Google i društveni inžinjering.

Prevarant najprije postavi lažni oglas za web stranicu WhatsApp Web. Kada žrtva pretražuje WhatsApp Web, pojavit će se i ta lažna verzija, ponekad čak i na vrhu liste rezultata.

Ako kliknete na taj lažni rezultat za WhatsApp, ponudit će se opcija za skeniranje QR koda, baš kao što to od vas traži i autentična web-stranica za WhatsApp. No, kada se skenira ovaj lažni QR kod, prevaranti dobiju pristup vašem WhatsApp računu.

Nakon tog slijedi druga faza – društveni inžinjering, u kojoj prevaranti, nakon pristupa žrtvinom WhatsApp računu, počnu slati poruke članovima porodice i prijateljima žrtve. Pritom prevarant osmisli uvjerljivu priču o nekoj hitnoj situaciji – žrtva pljačke, hitna medicinska pomoć, zakašnjela stanarina i slično – kako bi drugu stranu motivirala da u kratkom roku i bez previše razmišljanja uplati veći iznos.

Treba naglasiti da u takvim situacijama prijatelji i porodica zaista pomisle da pomažu bliskoj i dragoj osobi, ali novac ustvari uplaćuju na račun prevaranta.

Kako izbjeći ovu prevaru

Najsigurniji način za izbjegavanje ove prevare jest da uopće na Googleu ne pretražujete WhatsApp Web. Umjesto toga, puno sigurnija opcija jest da direktno odete na web.whatsapp.com i prijavite se na svoj račun.

To je URL koji se lako pamti i vodi vas na originalnu i autentičnu stranicu. No, ako ipak preko Googlea pretražujete WhatsApp Web, izbjegavajte one rezultate kod kojih piše “oglas”. Uvijek obratite pažnju na URL rezultata pretraživanja.