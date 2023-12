Šta se najviše ilegalno skidalo: Ovo su najpiratiziranije serije u 2023.

Na kraju svake godine TorrentFreak donosi pregled serija koje su se najčešće ilegalno preuzimale putem torrenta.



Nekoliko godina zaredom na čelu liste bila je ''Igra prijestolja'', no toj je vladavini došao kraj nakon završetka serije.

U godinama koje su uslijedile, Disney+ izdanja uskočila su da popune prazninu - pobjedu su 2020., odnosno 2021. odnijeli ''Wandavision'' i ''The Mandalorian''. No HBO-ov prethodnik ''Igre prijestolja'' - ''House of the Dragon'' - osvojio titulu prošle godine, čime su se serije na temu zmajeva ponovo vratile na tron.

No bez takvih serija u ovoj godini prostora ima za drugačiji sadržaj - HBO-ov ''The Last of Us'' najpiratiziranija je TV serija u 2023. Serija je bazirana na temelju istoimene videoigre iz 2013. godine.

Ove je godine to bila prava utrka među streaming servisima, a svoje mjesto našao je i Disney+ - četiri od pet najtraženijih naslova dolaze upravo s te streaming platforme: ''The Mandalorian'', ''Loki'', ''Ahsoka'' i ''Secret Invasion''. Na desetom mjestu su i serije s Apple TV platforme (''Silo'', ''Monarch: Legacy of Monsters'' i ''Ted Lasso''), a Paramount+ i Amazon Prime Video na popisu su sa po jednim naslovom (''Tulsa King'' i ''Gen V''). Zanimljivo, na ovogodišnjoj listi nema najvećeg među streaming servisima - Netflixa.

Autori ove liste ističu da su rezultati dobiveni isključivo na temelju analize prometa na torrent mreži, koja čini samo manji dio ukupne piratske ponude danas. Velik dio ilegalnog prometa odvija se putem streaming servisa za koje nisu dostupni podaci o gledanosti, piše Tportal.