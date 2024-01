Osvanuli novi detalji o iPhoneu 16 i iPhoneu 16 Plus

Apple će najesen ove godine predstaviti iPhone 16 seriju. Iako je do jeseni ostalo još nekoliko mjeseci, već smo imali razne izvještaje o iPhone 16 seriji, a danas ih se pojavljuje još i tiču se običnih iPhone 16 modela.



8 GB RAM-a

iPhone 16 serija trebala bi uključivati četiri modela – iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max. Kako prenosi poznati leaker Jeff Pu, svi modeli iz ove serije stići će sa 8 GB RAM-a.

Ovo je itekako dobra vijest za potencijalne kupce običnih iPhone 16 modela, s obzirom na to da obični iPhone 15 modeli imaju 6 GB RAM-a, za razliku od Pro modela koji imaju 8 GB RAM-a. Pored toga, leaker navodi da će iPhone 16 i iPhone 16 Plus stići sa Wi-Fi 6E podrškom, što je još jedna funkcija koja je već prisutna na iPhone 15 Pro modelima.

Ipak, kada su u pitanju 5G modemi, navodno će Pro modeli dobiti novi X75 Qualcomm 5G modem, dok će obični modeli navodno ostati na starijem X70 modemu.

Ovo je još jedna potvrda ranijih glasina da bi svi modeli iz iPhone 16 serije mogli biti dosta slični, što je, naravno, pohvalno. Tako se nedavno pojavila informacija da bi sva četiri modela iz ove serije, sudeći po izvornom kodu iOS-a 18, trebala stići s istim čipom.

Promjena politike

Naime, kao čip je na sva četiri telefona naveden kao čip t8140, a to je Apple A18 Bionic ili A18 Pro. Ako se ova informacija ispostavi tačnom, to će biti velika promjena politike Applea po pitanju čipa za iPhone serije, i to nakon nekoliko godina. Međutim, glasine ukazuju i na to da će obični iPhone 16 modeli imati 60 Hz ekrane, piše Bajtbox.