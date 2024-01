Prvi bežični OLED TV redefinira doživljaj ekrana: Gotovo nevidljiv kada je isključen

Kompanija LG Electronics (LG) predstavila je prvi na svijetu bežični OLED televizor na sajmu CES 2024. Sa 4K OLED ekranom i LG tehnologijom bežičnog video i audio prijenosa, LG SIGNATURE OLED T je pravo tehnološko čudo koje će transformirati iskustvo gledanja.

Vrhunski kvalitet slike

OLED T pruža neograničene mogućnosti, dajući korisnicima potpunu slobodu u uređivanju životnog prostora uz vrhunski kvalitet slike i performanse koje pokreće novi α (Alpha) 11 AI procesor. Ovaj revolucionarni televizor osvojio je pet nagrada za inovacije na sajmu CES 2024, uključujući i Best of Innovation priznanje.



LG SIGNATURE OLED T odbacuje dominantan crni ekran koji nameće kućni dekor. Umjesto toga, tu je providni ekran od 77 inča koji se besprijekorno utapa u svako okruženje. Praktično nevidljiv kada je isključen, OLED T rješava stari problem – šta raditi sa „velikim crnim ekranom.“ Prelijepi prozirni ekran televizora čini da prostor djeluje veće i otvorenije, piše Bizlife.rs.

Jedinstveni LG OLED T donosi mnogo novih mogućnosti, od praktičnosti do različitih korisničkih iskustava. Transparentni bežični OLED ekran otklanja uobičajena ograničenja koja dolaze sa konvencionalnim televizorima i ne mora da se stoji uza zid. OLED T se može postaviti na sredinu sobe ili ispred prozora, jer ne remeti pogled. Uz televizor dolazi Zero Connect Box koji koristi najsavremeniju LG tehnologiju bežičnog prijenosa 4K slike i zvuka na OLED T, pa se TV može postaviti bilo gdje, bez obzira na to gdje se nalaze utičnice. Korisnici mogu da gledaju TV u skladnom okruženju, bez ijednog kabla između Zero Connect Box-a i OLED T televizora.