Iako je protivno pravilima: U trgovini četbotova dostupne su i AI djevojke

Za one koji traže romansu s AI djevojkama, na GPT Storeu dostupno je više četbotova koji će zadovoljiti potrebe za virtuelnom ljubavi.

Popularna Replika

Prije desetak godina snimljen je film “Her” o vezi usamljenog muškarca s operativnim sistemom, a nedugo nakon toga pojavili su se četbotovi bazirani na umjetnoj inteligenciji koji su napravljeni s namjenom konverzacije s ljudima, uključujući i romantičnu konverzaciju. Jedan od takvih najpopularnijih četbotova je Replika koja je preuzeta više od 10 miliona puta.

U nekim slučajevima veza ljudi s takvim AI alatima prešla je granicu pa su se oni čak zaljubili u algoritam i stvorili romantične veze te su im botovi zamijenili ljude i partnere u svakom, osim u fizičkom smislu - iako su mnogi imali i seksualne razgovore s njima, piše Zimo.hr.

Službeno je pokrenut i OpenAI-jev GPT Store, trgovina u kojoj se mogu preuzeti brojni AI alati koji su bazirani na ChatGPT-u, no četbotovi poput Replike, odnosno oni s kojima se mogu uspostaviti romantične veze nisu dozvoljeni. Uprkos tome, neki od takvih AI četbotova ipak su se probili u GPT Store te, ako tražite pojam “girlfriend” na ovoj trgovini AI alata, pronaći ćete najmanje osam romantičnih četbotova poput "Korean Girlfriend", "Virtual Sweetheart", "Your girlfriend Scarlett" i "Your AI girlfriend, Tsu”. Ovi četbotovi, jasno, napravljeni su za romantičnu komunikaciju s korisnicima, čime se krše pravila OpenAI-a. Iz ove kompanije kažu kako se ta njihova politika zabrane romantičnih GPT-a a može primijeniti odmah pri prijavi četbota ili naknadno.

Dobre i loše strane

Iz Business Insidera kontaktirali su OpenAI u vezi s ovim četbotovima, no iz te kompanije nisu odgovorili na njihov upit.

Dok bi, s jedne strane, ovakvi četbotovi mogli imati pozitivan učinak, ponajviše kada je riječ o starijim ljudima koji se osjećaju osamljeno te bi komunikacija s GPT-ovima mogla dobro doći za njihovo mentalno stanje, takvi četbotovi imaju i potencijalno lošu stranu. Kako su pokazala neka ranija istraživanja, ljudi se mogu previše vezati uz njih i stvoriti osjećaj kao da razgovaraju sa stvarnim osobama, zbog čega stvarni svijet, odnosno stvarne ljude mogu staviti u drugi plan.

Drugi veliki problem je što bi se ljudi mogli naviknuti na takve četbotove i ugodnu komunikaciju s njima u kojoj botovi govore upravo ono što ljudi žele čuti. Takav ugodan način komunikacije ljudi bi mogli tražiti i od svojih ljudskih partnera, što, naravno, nije uvijek moguće, što bi ih još više moglo vezati za četbotove.