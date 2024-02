Pametna naušnica: Osim što lijepo izgleda, velika je pomoć kod praćenja zdravstvenog stanja

View this post on Instagram

Thermal Earring je bežični nosivi uređaj koji kontinuirano prati temperaturu ušne školjke korisnika te se kroz studiju na šest korisnika pokazala boljom od pametnog sata u očitavanju temperature kože tokom razdoblja mirovanja.

Istraživači su svoje rezultate objavili u „Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies“. Uređaj trenutno nije komercijalno dostupan. Prednost u odnosu na pametne satove, koji su mnogima ipak glomazni ili neudobni, leži u maloj masi, a primamljiv je Thermal Earring za sve koji vole nositi naušnice.