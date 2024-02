Samsung predstavlja Galaxy Ring kao način ''pojednostavljivanja svakodnevnog zdravlja''

Samsung je Galaxy Ringu premijerno prikazao na Unpackedu prošlog mjeseca. Sve što smo u to vrijeme znali bilo je da će to biti nosivi uređaj orijentiran na zdravlje pozicioniran kao konkurent Oura.

Slike iz Samsunga pokazuju da se radi o zdepastom, konkavnom prstenu otprilike iste veličine kao Oura. Dodatni obim nije iznenađujući, s obzirom na elektroniku pohranjenu unutra.

Ipak, The Verge je primijetio da je lakši od očekivanog i da će se nuditi u veličinama od 5 do 13, s oznakama od S do XL. Veličina baterije (a time i vrijeme između punjenja) varirat će ovisno o veličini, u rasponu od 14,5 mAh do 21,5 mAh. Trajanje baterije nije poznato, ali ono što znamo je da Oura između dva punjenja može raditi do sedam dana. Samsung Galaxy Ring predstavlja kao način ''pojednostavljivanja svakodnevnog zdravlja''.

Prati spavanje

Prema blogu potpredsjednika Samsunga dr. Hon Paka, prsten će pratiti spavanje na temelju otkucaja srca, pokreta i disanja, a zatim korisnicima pružati savjete na temelju toga. Kompanija će, također, prikupiti podatke od partnera Natural Cycles, koji već prati plodnost na Galaxy Watchu, podudarajući se s ključnom značajkom Oure.

Galaxy Ring također će ponuditi novi alat pod nazivom My Vitality Score, koji mjeri budnost kako bi korisnici mogli vidjeti jesu li u najboljem izdanju. Povratne informacije bit će dostupne putem ''Booster Cards'', koje nude naučno utemeljene savjete pomoću podataka o spavanju i drugih podataka koje je prikupio uređaj.

Galaxy Ring će biti dio Samsung Health ekosistema, a povezivat će se i s Galaxy Watchom. Ovo znači da ćete moći koristiti oba uređaja odjednom kako biste pratili svoje zdravlje i kao rezultat toga dobili kvalitetnije podatke. Ipak, prednost nosivog prstena je u tome što je s njime puno lakše spavati.

Nepoznata cijena

Detalji uređaja poput informacija o paketima senzora, cijeni i datumu prodaje bit će poznati idućih mjeseci. Galaxy Ring će biti kompatibilan samo sa Samsung Galaxy telefonima, iako kompanija planira da kasnije radi s drugim Android uređajima, izvještava Engadget.