Šta priprema Zakerberg: Korisnici najavljuju napuštanje Instagrama

Društvene mreže žive od oglašavanja, odnosno prikaza personaliziranih oglasa svojim korisnicima te uvijek pokušavaju pronaći neki balans između prikaza reklama koje će im donositi prihode i nenametljivosti, kako ne bi pokvarili korisničko iskustvo.

Instagram je do sada bio prilično dobar u tome te je na ovoj mreži teško razlikovati sponzorirani sadržaj od klasičnih objava, no čini se kako bi se to moglo promijeniti, a korisnici su već sada prilično bijesni.

Nova opcija

Naime, posljednjih dana su se na mreži počele pojavljivati informacije o novoj opciji prikaza oglasa na Instagramu te je dio korisnika podijelio snimke zaslona te opcije na društvenim mrežama. Tokom surfanja Metinom platformom korisnicima se počne prikazivati oglas u trajanju od 3 do 5 sekundi koji se ne može preskočiti, piše Zimo.hr.

Tokom prikaza oglasa korisnicima se prikazuje vrijeme koje je potrebno do njegova kraja i, barem na početku, reklame nisu dugačke. Dakle, riječ je o sličnom obliku oglasa kakav danas imamo na besplatnoj verziji YouTubea. Dok su korisnici na YT-u već navikli na takve oglase i pomirili se da ih povremeno moraju pogledati, njihov prikaz na Instagramu neugodno ih je iznenadio.

Nakon što su se te informacije proširile mrežom, novinari Tech Cruncha kontaktirali su ekipu iz Instagrama koja im je potvrdila testiranje opcije koju su nazvali “ad break”. Iz Zakerbergove (Zuckerberg) kompanije naglasili su kako “uvijek testiraju formate koji bi mogli povećati vrijednost za oglašivače” te će na temelju rezultata tih testova odlučiti hoće li uvesti ove opcije svim korisnicima. Ako do toga dođe, komentirali su iz Instagrama, o tome će obavijestiti korisnike.

Reakcije korisnika, koji su navikli na brzo skrolanje, odnosno brzu promjenu prikaza fotografija i videozapisa na ovoj mreži nisu pozitivne. Mnogi smatraju kako je ovo još jedan način na koji se podilazi oglašivačima i povećava zarada na račun korisničkog iskustva. Dio korisnika prilično je ogorčen i bijesan ovom promjenom.

Nisu se oglasili

Dok neki na Redditu i platformi X prijete gašenjem Instagrama čim im se pojave takvi oglasi, drugi imaju prilično radikalnije namjere te su najavili potpuno napuštanje ove društvene mreže i okretanje konkurenciji. Naravno, tek treba vidjeti hoće li zaista napraviti taj potez ili je riječ o praznim prijetnjama nezadovoljnih korisnika.

Iz Instagrama nisu komentirali gdje se pojavljuju ti oglasi - prema snimcima zaslona koji su objavljeni na forumima, čini se kako se pojavljuju unutar feeda tokom gledanja videozapisa. Također, nije poznato testiraju li se oglasi globalno ili na samo određenim tržištima.

S vremenom ćemo saznati hoće li se Instagram zaista odlučiti na implementaciju ove opcije svima, ali hoće li Meta možda pokušati svoj novi oblik oglasa ubaciti i u Facebook.