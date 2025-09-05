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PREKRŠENI ZAKONI

Google kažnjen novčanom kaznom od skoro tri milijarde eura

Ovakva odluka došla je usred pojačanog nadzora regulatora širom svijeta nad carstvom tehnološkog diva u online pretraživanju i oglašavanju

Google prekršio zakone. Facebook

FENA

5.9.2025

Evropska komisija danas je izjavila da je Google prekršio zakone o tržišnom takmičenju, favorizirajući vlastite proizvode za prikazivanje online oglasa na štetu konkurenata.

Ovakva odluka došla je usred pojačanog nadzora regulatora širom svijeta nad carstvom tehnološkog diva u online pretraživanju i oglašavanju.

Iz Googla za BBC su kazali da je odluka Komisije pogrešna i da će se žaliti.

Neopravdana kazna

- Odluka nameće neopravdanu kaznu i zahtijeva promjene koje će naštetiti hiljadama evropskih kompanija otežavajući im zaradu - kazala je globalna voditeljica regulatornih poslova u Googleu Lee-Anne Mulholland.

Evropska komisija je u svojoj odluci optužila Google da favorizira vlastitu tehnologiju nad drugima.

U svojim nalazima naveli se da je Google namjerno podsticao vlastitu platforma za razmjenu oglasa AdX u odnosu na konkurentske platforme gdje se oglasi kupuju i prodaju u stvarnom vremenu.

Veći troškovi

Konkurenti i izdavači suočili su se s većim troškovima i smanjenim prihodima kao rezultat toga, dodali su, tvrdeći da su ti troškovi možda preneseni na potrošače u obliku skupljih usluga.

Regulator je naredio Googlu da prekine takve prakse, kao i da plati kaznu od skoro tri milijarde eura, prenosi BBC. 

# EVROPSKA KOMISIJA
# KAZNA
# GOOGLE
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