Brižit Bardo preminula u 91. godini

Francuska glumica Brižit Bardo preminula je danas u 91. godini, saopćila je danas Fondacija Brižit Bardo.

Brižit Bardo je francuska glumica, pjevačica i jedna od najvećih filmskih ikona 20. stoljeća.

Proslavila se pedesetih i šezdesetih godina, a svjetsku slavu stekla je filmom "I Bog stvori ženu" iz 1956. godine, postavši simbol slobode, senzualnosti i nove epohe u evropskoj kinematografiji.

Nakon povlačenja iz glume početkom sedamdesetih, posvetila se borbi za prava životinja i osnovala Fondaciju Brižit Bardo, postavši jedna od najpoznatijih aktivistkinja na tom polju.