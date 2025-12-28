Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

FRANCUSKA GLUMICA

Brižit Bardo preminula u 91. godini

Proslavila se pedesetih i šezdesetih godina, a svjetsku slavu stekla je filmom "I Bog stvori ženu" iz 1956. godine

Brižit Bardo. AP Photo

S. S.

28.12.2025

Francuska glumica Brižit Bardo preminula je danas u 91. godini, saopćila je danas Fondacija Brižit Bardo.

Brižit Bardo je francuska glumica, pjevačica i jedna od najvećih filmskih ikona 20. stoljeća. 

Proslavila se pedesetih i šezdesetih godina, a svjetsku slavu stekla je filmom "I Bog stvori ženu" iz 1956. godine, postavši simbol slobode, senzualnosti i nove epohe u evropskoj kinematografiji. 

Nakon povlačenja iz glume početkom sedamdesetih, posvetila se borbi za prava životinja i osnovala Fondaciju Brižit Bardo, postavši jedna od najpoznatijih aktivistkinja na tom polju.

# BRIGITTE BARDOT
# FRANCUSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.