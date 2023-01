Zvijezda "Wednesdaya": Optužbe za seksualno zlostavljanje

Prvo je korisnica pod imenom @milkievich napisala da je Persi napadao nju i njene prijateljice dok je živio u Torontu. To se navodno dogodilo u razdoblju između njegove 17. i 20. godine. Zatim su se pojavile tvrdnje da su on i njegovo društvo na zabavama napijali djevojke i onda ih seksualno iskorištavali. Navodne žrtve imale su između 13 i 16 godina.

"Pozivali su samo one djevojke koje su smatrali zgodnima, a koje bi onda pokušavali dovoljno napiti da bi se one seksale s njima", "Dopustio je da me siluju u podrumu, a kad me pozvao da razgovaramo o tome, više ga je brinulo hoće li doći policija nego jesam li ja dobro", "Nazvao me debelom", samo su neke od optužbi iznesenih na Twitteru.

Objavljene su i poruke sadržaja koji je slao žrtvama, a mogu se vidjeti i njegove gole fotografije iz kupaonice. Sve to rezultiralo je online kampanjom pod nazivom #cancelpercy (otkažimo Percyja). Glumac se dosad nije oglasio o optužbama, a nije reagirao ni Netflix.