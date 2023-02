Jasmila Žbanić bila je dio ekipe serije "The Last of Us", a predstavljen je i trailer epizode koju je upravo ona režirala.

"The Last of Us" je američka postapokaliptična dramska televizijska serija temeljena na istoimenoj videoigri iz 2013. godine. Serija je najavljena u martu 2020. godine, a radnja se odvija 20 godina nakon uništenja moderne civilizacije.