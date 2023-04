Kontroverzni film o Isusu: Glavnog glumca udario grom tokom snimanja

Kontroverzni film o posljednjih 12 sati života Isusa Krista "Pasija" prvi put je prikazan 2004. godine, no i danas ga svake godine gledaju milioni gledatelja, posebno u preduskrsno vrijeme.



Prenerazio publiku

Film je snimljen s 30 miliona dolara i usprkos globalnoj antipropagandi i kontroverzama, utržio je 600 miliona i postao jedan od nekoliko filmskih naslova koji su postali obavezna "lektira" za one koji Uskrs dočekuju pred televizijskim ekranima.

Reditelj Mel Gibson, optuživan za antisemitizam, proizveo je film koji je prenerazio publiku zbog količine prikazanog nasilja i postao autor naslova koji je ostvario najvišu zaradu u američkim kinima, noseći rejting oznaku R.

Uz ovaj film su vezane brojne neobične priče koje su se dogodile tokom snimanja. Glavni glumac Jim Caviezel koji je utjelovio lik Isusa Krista vjerojatno je prošao najgore od svih koji su imali veze s ovim filmom i upravo zbog njega oko filma se stvorila atmosfera straha.

Naime, Caviezel je uganuo nogu tokom snimanja, nakon toga je iščašio rame u sceni gdje na leđima nosi križ, a u brutalnoj sceni bičevanja ostao je bez komada mesa na ruci. Međutim, ono što je bilo najgore od svega je to što ga je udario grom tokom snimanja, na sreću, prošao je bez većih ozljeda. Nakon ovog filma njegova se karijera gotovo potpuno ugasila.

Bit će i nastavak

Magazin Entertainment Weekly navodi da je "Pasija" najkontroverzniji film svih vremena te da je Gibsonov jezoviti opis izdaje Isusa Krista i prikaz njegova raspeća zapalio "kulturni rat bez premca u historiji Hollywooda".

U filmu se govori aramejski, hebrejski i latinski jezik, a imao je i tri nominacije za filmsku nagradu Oscar. Najavljeno je i snimanje drugog nastavka ovog filma pod nazivom "The Passion of the Christ: Resurrection", no ono je obavijeno velom tajne te još uvijek nije poznato kada bi trebala biti premijera ovog filma.