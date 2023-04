Jasna Larma iz Sarajeva nakon finala emisije: Nisam u kontaktu s Milkom koji me odabrao

Sarajka Jasna Larma (64), penzionirana novinarka na RTVBiH, učestvovala je u poznatom šouu na RTL televiziji "Ljubav je na selu" kod farmera Zvonka.

No, Milan Ercegović Milko ju je pozvao da ipak dođe kod njega na farmu te je na kraju u konkurenciji još tri kandidatkinje Sarajka odnijela pobjedu. Jasna je u razgovoru za "Avaz" sebe opisala kao hiperaktivnu, komunikativnu, a iza nje je jedan brak.

Negativna osoba

Vi ste pismo poslali takmičaru Zvonku, kako se desilo da završite kod Milka?

- Poslije dužeg razmišljanja odlučila sam učestvovati. Upoznala sam Zvonka i druge kandidatkinje. Ubrzo sam uvidjela da Zvonko nije tip osobe s kojim bih mogla ostati, došlo je i do prepirke među nama. U tom momentu prišao mi je Milko i pitao da li želim doći kod njega, što sam s oduševljenjem prihvatila. Produkcija je to odobrila, a i htjela sam se maknuti od negativne osobe kakav je Zvonko. Milko je bio zanimljiv, volio se šaliti, što nam je svima uveseljavalo atmosferu.

Kako ste odlučili prijaviti se na šou?

- Pratila sam "Ljubav je na selu" i dopao mi se serijal kao i "Brak na prvu", pa eto, zašto da ne, ionako sam cijeli svoj život radila na RTVBiH.

Gledaoce ste oduševili manirima i ponašanjem, kakve su reakcije Vaše okoline?

- Moji prijatelji su pratili serijal i bili su oduševljeni, bodrili su me, što mi je, naravno, bilo drago. Sad me slučajni prolaznici zaustavljaju kao i ljudi koje srećem u marketima. Dragi ljudi kojima sam na neki način predstavljala BiH. Meni to nije strano jer u nekim godinama medijskog indisponiranja to ne možete izbjeći.