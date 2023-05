Otkriven uzrok smrti čuvenog glumca

Otkriven je uzrok smrti glumca Reja Liote (Ray Liotta), koji je umro 26. maja prošle godine. On je preminuo u 67. godini od plućnog edema i akutnog zatajenja srca u snu dok je radio na filmu u Dominikanskoj Republici.

Kako piše "The New York Post" bila je to posljedica stanja koje pogađa polovinu Amerikanaca starijih od 45 - ateroskleroze.



Nazvana "tihi ubojica", ateroskleroza je obilježena polaganim nakupljanjem plaka u arterijama, čije komplikacije uključuju i plućni edem i akutno zatajenje srca.