Vin Dizel za "Avaz": Nadamo se da će nam djeca biti bolja od nas

- Uzbuđeni smo što možemo predstaviti nove likove u franšizi. Jedan od njih se zove Dante Rejes (Reyes), kojeg igra Džejson Mamoa. I iako ga svi poznajete, nikada nećete zaboraviti način na koji prikazuje Dantea. Jedna od stvari na koje smo ponosni je da dopuštamo umjetnicima da istražuju svoje likove na jedinstvene načine, a način na koji Džejson Mamoa prikazuje ovog lika zaista se lijepo uklapa u mitologiju. Dakle, veoma smo uzbuđeni što ste ga upoznali. Trebao nam je neko koga, po svojoj vrijednosti, smatrate dostojnim i strašnim protivnikom. Uznemirujuće je prikazati lik koji maskira tako opipljiv bol i razmišlja na način koji je tako zastrašujući. To je Džejsonov podvig i to je ono što Dantea čini tako zabavnim.

- To pokušavate samo kada znate da ste zaslužili povjerenje svoje publike. Ovo je četvrt stoljeća i došlo je vrijeme da se konačno izvedu finale. To je obećanje koje sam lično dao svojoj glumačkoj ekipi prije deset godina i to je nevjerovatno ugodan proces. Ako je ikada postojao trenutak da budemo ovako odvažni, vjerujem da smo ga zaslužili nakon svih ovih godina, ali da bismo istinski ispričali finale, bilo nam je potrebno više od dužine jednog filma.

No, da se vratimo na alfu i omegu ovog ostvarenja – Vina Dizela. Ova svjetska zvijezda govori u ekskluzivnom intervjuu koji je za "Dnevni avaz" omogućio "Una Film", distributer filma studija "Universal". S nostalgijom se prisjetio početaka "Paklenih ulica", svojoj ljubavnoj priči s Leti, koju igra Mišel Rodrigez, automobila iz filma, ali i kako je sve to prenio na svog sina. A spona svega toga su porodica i bratstvo.

Jedanaesti rođendan

Porodica, bilo po krvi ili po izboru, uvijek je u srcu ovih filmova…

- Po krvi ili po vezi, porodica je porodica. U ranijim godinama ove franšize istraživali smo koncept bratstva, njegovanja i slavljenja porodice. Zatim, kako se mitologija nastavila i prirodno evoluirala, na kraju ćemo razgovarati o očinstvu, a u "Fast X" vidjet ćete predstavu roditeljstva gdje je opstanak sve. To je nešto s čim se svaki otac i majka na svijetu mogu poistovjetiti. Svi želimo da sljedeća generacija bude bolja od prethodne – želimo da naša djeca budu bolja od nas i to je predstavljeno u filmu. To je ono što je tako sjajno u ovoj franšizi u kojoj sam bio tako blagoslovljen što sam njen dio: koliko je višegeneracijska. Život ponekad imitira umjetnost, a umjetnost imitira život, a jedna od stvari na koje sam tako ponosan u ovom filmu jeste činjenica da je auto koji se nalazi u najpoznatijoj garaži ikada – garaži Toreto – onaj koji sam poklonio svom sinu za njegov 11. rođendan. Naravno, još ne može voziti, ali sve što je želio za rođendan je da ima projektni automobil na kojem će raditi sa svojim ocem. U ovom filmu upravo to rade Dom i njegov sin, mali Brajan (Brian). I kada Dom objašnjava Hanu ulogu očinstva, on kaže nešto što svakoga dirne i mislim da je to jedna od onih stvari o kojima će očevi i sinovi pričati na povratku iz kina.

Osvrćući se na različite automobile koje ste koristili, postoji li neki koji ima posebno mjesto u Vašem srcu?

- Ljudi me stalno pitaju o kultnim automobilima koje imamo. Kada pomislim na Dodge Charger, vraćam se na onaj trenutak iz prvog filma u garaži Toreto, gdje Dom i Brajan razgovaraju iz srca, a Dom spominje važnost ovog automobila u svom životu, kao da je to živo biće koje diše – zbog čega smo glumili automobile kao što u drugim filmovima glumimo glumce. Dakle, kada pomislim na taj auto, mislim na trenutak kada sam dobio brata u stvarnom životu: Pola Vokera (Paul Walker). Svaki automobil ima svoje mjesto u ovoj mitologiji, ali za mene Dodge Charger me uvijek tjera da mislim na mog brata Pola. Postoji posebno mjesto u mom srcu za njega.

Što se tiče akcije, publika se raduje borbi Sajfer protiv Leti koja se odvija u "Fast X"…

- Da, to je borba koju je publika u suštini čekala od 2017. godine, sa "The Fate of the Furious" i, vau, to je rezultat! Kao producent, bio sam posebno zahvalan što sam vidio i Šarliz i Mišel kako treniraju tako vrijedno s našim odjelom za kaskadere kako bi stvorili ovu naelektriziranu sekvencu borbe koja je zaista učinila produkcijski tim i franšizu tako ponosnima.

Počast talentima

Kako sada gledate na cijelu franšizu?

- Znate, nikad mi ne pada na pamet koliko sam sretan što sam dio ove franšize i što sam jedan od pripovjedača mitologije koja traje skoro četvrt stoljeća.

Šta biste rekli da je toliko jedinstveno u tome?

- Ono što je jedinstveno u franšizi "Brzi i žestoki" je to što nikada nije bilo naslijeđenih fanova. Nije bilo stripova, videoigrica, TV emisija, rimejkova filmova i tolkienovskih autora koji su nam dali nacrt. Svaki fan koji je ikada prihvatio ovu sagu kao svoju došao je samo zahvaljujući filmovima koje smo kreirali.

A sada kada se bližimo kraju sage, čemu bi publika širom svijeta trebala da se raduje kada je pogleda?

- Svi smo znali da će taj dan na kraju doći. Uz svaku veliku priču ispričanu kroz historiju vremena kraj je ponekad njen najbolji dio. I znali smo da će ova saga morati imati svoj kraj, ali to nije bio lak zadatak jer je toliko toga stvoreno u ovom svemiru; tako da bi se povezale sve priče, posljednji film bi morao biti razbijen na više dijelova kako bi se odala počast za bezbroj nevjerovatnih talenata koji su bili dio naše franšize. Uvijek je gorko-slatko razmišljati o kraju putovanja koje vam je toliko značilo i koje je bilo tako važan dio vašeg života. I za nas, kao filmske stvaraoce, važno je da odamo počast svima vama koji ste ovo prihvatili kao svoju sagu, kao svjetsku sagu. Dakle, ovaj film je početak kraja puta. Kao što znate, mi radimo ove filmove našim srcima i dušom i toliko smo zahvalni što ste uvijek bili uz nas i uvijek nas podržavali i uvijek vjerovali u nas. Dakle, nadamo se da ćemo vas učiniti ponosnima. Prošle su 23 godine otkako smo prvi put započeli ovu sagu i nikada nismo mogli zamisliti da ćemo danas biti ovdje s našim desetim filmom. Sada se nadamo da fanovi mogu samo sjesti i uživati u "Fast X". On će odati počast ljudima koji su odrasli, odgajali svoju djecu i podržavali nas i živjeli s nama četvrt stoljeća.

Moje ostvarenje sna



Kako je bilo imati legendu kalibra Rite Moreno na brodu?

- "Brzi i žestoki" su blagoslovljeni što imaju vjerovatno najveću latino publiku od bilo koje franšize. Cijeli svijet nas je podržavao, ali uvijek je bilo nešto posebno u našoj latino publici. Odrastao sam kao glumac u Njujorku i bio sam veliki fan prve latino dobitnice Oskara, a to je, naravno, Rita Moreno. Upoznao sam je prije nekoliko godina, dok smo oboje dobivali nagradu "Icon Award", i palo mi je na pamet da nikada nismo radili zajedno i kako bi bio san iz djetinjstva raditi s njom jednog dana. I ne znam da li je ona prva došla do mene, ili sam ja prvi došao do nje, ali ideja je vrlo brzo rasla i imali smo sreće! Ali koji bi lik mogao igrati tako legendarni, kraljevski i nevjerovatan talent? Pa, desilo se da je postavljamo za veoma važnog matrijarha porodice: baku, Abuelitu. To je za mene ostvarenje sna.

Reditelj Leterije poštuje naslijeđe

Šta je reditelj poput Luja Leterije (Louis Leterrier) donio ovom desetom filmu franšize?

- Ne mogu reći dovoljno dobrih stvari o Luju. On je šesti reditelj koji je dio ove mitologije, a ono što je donio bilo je tako posebno. Ima neumornu radnu etiku i vjerujem da je ljubaznost njegova supermoć. Loj je baš tako draga i velikodušna duša i mislim da je iznad svega ono čemu sam težio to koliko je on zaista volio franšizu. Možete osjetiti kada reditelj zaista želi da doprinese i poštuje naslijeđe. Dakle, svi smo veoma sretni što nazovemo Luja Leterija rediteljem "Fast X". Kao kum ove franšize, imao sam sreće što je toliko sjajnih reditelja dio ovog svijeta. Od prvog "Brzih i žestokih", gdje je sve počelo, pet novih reditelja bilo je dio njega i svi su donijeli nešto drugačije i jedinstveno od čega su "Universal" i franšiza imali koristi. A zauzvrat, svaki od tih pet reditelja napravio je svoje najveće hitove na kinoblagajnama, što mislim da je svjedočanstvo podrške koju volimo da dajemo rediteljima i činjenice da njegujemo i inspiriramo njihovu kreativnost. Na "Fast X" imali smo sreću da nađemo dušu tamo u svemiru koja se tako savršeno uklapa u mitologiju, poput Luja. I jedna od stvari koje volim kao producent je to koliko neumorno radi i koliko želi da poštuje franšizu. Tome se nadate kada dođe novi reditelj. Dakle, veoma sam zahvalan Luju što je režirao prvi dio "Fast X".

Najduža ljubavna priča

Kako je evoluirao odnos Doma i Leti?

- Sjećam se kada je izašao prvi film. Bilo je to kada sam čitao kritike, a postojao je jedan članak koji je rekao da, koliko god film bio sjajan, najveći zločin je to što nema dovoljno Doma i Leti. Pa sam znao da ćemo četvrt stoljeća kasnije i dalje igrati ove likove koji predstavljaju najdužu ljubavnu priču u kinu – na što sam veoma ponosan. Upravo sam bio s Mišel za praznike i neko nam je govorio da bismo trebali biti u Ginisovoj knjizi rekorda jer smo imali najdužu ljubavnu priču u Holivudu, za šta sam pomislio da je veoma smiješno. Jedna od stvari koje su ovu franšizu učinile tako posebnom i povezanom za ljude je to što su veze na ekranu i van njega izgrađene iz ljubavi. Kako sam postajao stariji, učio sam o bratstvu i porodici, a veliki dio toga je zahvaljujući divnoj osobi koja je Mišel Rodrigez.