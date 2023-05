Tarantino traži glumca za svoj posljednji film: Dikaprio i Pit su prestari

Reditelj Kventin Tarantino (Quentin, 60) na jesen bi trebao krenuti snimati svoj deseti film, ujedno i posljednji u karijeri. Završio je scenarij, a sad je u potrazi za glumcima.

Zasad još nikoga nije odabrao za glavnu ulogu te kaže da u njegovom repertoaru nema glumaca te dobi. Leonardo Dikaprio (DiCaprio, 48) i Bred Pit (Brad Pitt, 59) su, kaže, prestari za tu ulogu.

- Još nisam odlučio, ali to će biti neki 35-godišnjak. Imam ideju o nekome koga mogu zamisliti da to radi jako dobro - rekao je za "Deadline", no ime nije želio otkriti.