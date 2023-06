Edin Hasanović sjeća se oca kojeg je izgubio u ratu: Nema groba, nema mira...

Edin Hasanović, bh. glumac s njemačkom adresom, koji je glumio u filmu "All Quiet on the Western Front" (Na Zapadu ništa novo), koji je osvojio četiri Oskara, danas se sjeća oca kojeg nikad nije upoznao.

- Ništa novo. Sve isto kao proteklu 31 godinu. Tako dugo bez ostatka... Nema groba. Nema mira... - napisao je između ostalog na Instagramu.

Rođen 1992. godine kod Klise u Zvorniku

Edin je kao beba, zajedno s majkom, stigao u Njemačku. Rođen je 1992. godine kod Klise u Zvorniku. Pripadnici Vojske Republike Srpske su tada u nepoznatom pravcu odveli oko 700 muškaraca. Za posmrtnim ostacima više od 200 njih se još traga ili se vode kao nestali. Među njima su Edinov otac i njegova dvojica braće. Edin je, s majkom Hidom, uz pomoć Crvenog križa, izbjegao u Njemačku.