Edin Hasanović za "Avaz": Ovo je nešto o čemu svaki glumac sanja

Film „Na Zapadu ništa novo“ (All Quiet on the Western Front), u kojem glumi Edin Hasanović, glumac bh. korijena, osvojio je čak četiri Oskara na 95. dodjeli ove prestižne nagrade.

Hasanović, koji glumi Tjadena Stekflita (Stackfleet), javio se ekskluzivno nakon završetka ceremonije za naš list i podijelio prve utiske s našim čitaocima. On, doduše, nije bio u Los Anđelesu, već je u Njemačkoj, putem TV ekrana, napeto pratio dodjelu nagrada.