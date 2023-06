Glumačka zvijezda Džejson Momoa za "Avaz": Kako sam došao u "Paklene ulice"

Jedna od najpoznatijih i najpopularnijih filmskih franšiza ikada „Paklene ulice“ stigla je u bh. kina, zahvaljujući "Una Filmu", distributeru filma studija "Universal". Deseti dio istoimene sage otvara posljednje poglavlje.

U režiji Luisa Leteriera (Louis Leterrier), film „Paklene ulice 10“ ponovo je okupio prvobitnu glumačku ekipu, predvođenu Vinom Dizelom (Dieselom), koju čine Mišel Rodrigez (Michelle Rodriguez), Tajriz Gibson (Tyrese), Kris Bridžes (Chris “Ludacris” Bridges), Natali Emanuel (Nathalie Emmanuel), Džordan Brevster (Jordan Brewster), Sung Kang, Džon Sena (John Cena), Džejson Stejtem (Jason Statham) i Skot Istvud (Scott Eastwood), kao i dobitnice Oskara Helen Miren (Mirren) i Šarliz Teron (Charlize Theron). Nova ekipa U ovom dijelu Dom je napokon dobio ravnopravnog, ukoliko ne i superiornog protivnika. To je Dante Rejes (Reyes), kojeg glumi Džejson Momoa (Jason), najnoviji zlikovac u ratu protiv Doma Toreta (Torett) i njegove porodice. Među novom glumačkom ekipom su i dobitnica Oskara Bri Larson (Brie) u ulozi Tes, odmetnute predstavnice Agencije, Alan Ričson (Ritchson) kao Ejms, novi šef Agencije koji nije blagonaklon ka Domovoj ekipi kao što je to bio njegov prethodnik, gospodin Niko, Daniela Melkior (Melchior) kao Brazilka, učesnica uličnih trka koja ima snažnu vezu s Domovom prošlošću i legendarna dobitnica Oskara, Rita Moreno, kao Domova i Mijina baka Toreto.

"Paklene ulice 10" u kinima širom BiH . © Universal Studios. All Rights Reserved

Posredstvom “Una filma”, distributera filmova studija “Paramount”, “Universal” i brojnih nezavisnih naslova na teritoriji cijele BiH, portal “Azra” (azra.ba) dobio je ekskluzivni intervju Džejsona Momoe. Danas malo ko nije čuo za Džejsona Momou, holivudskog mišićavog ljepotana, ime koje je postalo sinonim za uloge šutljivih, ali opakih i sposobnih likova koje svi s lakoćom pamte. Od njegove uspješne uloge Khala Droga u „Igri prijestolja“, do Aquamana, Momoina karijera bila je u uzlaznoj putanji otkako se prvi put pojavio na sceni. I nema namjeru stati. Momoa je otkrio kako je bilo sarađivati s Vinom Dizelom, kako gleda na sukob Dantea i Doma, te sve o ulozi negativca nakon dužeg vremena i snimanju vozačkog dijela. Dante je tako zao Kako je bilo pridružiti se ovoj franšizi? - Bio sam veoma uzbuđen što sam se pridružio franšizi „Paklene ulice“ i igrao lik Dantea, pogotovo jer nisam igrao negativca, vjerovatno, posljednjih deset godina. Želio sam donijeti nešto zabavno, kako bih se mogao suočiti s Domom i njegovom porodicom. Pristupio sam ulozi kao član publike i mnogo sam se zabavio glumeći. A pored svega, volim automobile i motore. Osjećao sam se kao dijete u prodavnici slatkiša. Uzbudljivo je biti dio slagalice koja predstavlja nešto što je toliko važno za pop-kulturu. Nikada prije niste igrali lik kao što je Dante Rejes? - Tako je, ovakvo nešto nisam prije glumio. Jednostavno, nisam imao priliku ranije. Većina ljudi mi ne bi vjerovala, ali mi glumci rijetko imamo priliku da nam daju slobodu da radimo na svom liku. Stigao sam na mjesto gdje mi je omogućeno da imam malo više slobode. Dakle, imao sam gomilu bilješki i rekao kako bih volio da igram Dantea, i njima se to dopalo. Tada sam dao sto posto od sebe.

Momoa kao Dante . © Universal Studios. All Rights Reserved

Kako gledate na sukob između Dantea i Doma? - Kompleksan je, što ga na neki način čini strašnijim, jer Dante ima još nešto da ponudi što do sada nismo vidjeli. Mislim da Dom ne razumije koliko Dante može biti lukav. Postoje određeni trenuci kada je trebalo da se posvađamo i ja kažem: „Ne, čovječe, mi se ne svađamo“. Mislim da je važno da se Danteov lik i publika na taj način prevare, iako zaslužuje da ga razbiju. Je li Vam bilo zabavno raditi i na Danteovom izgledu? - Oh, da! Kostimografkinja Sanja Milković Hejs (Milkovic Hays) je nevjerovatna, a većina stvari koje sam nosio je njena. Vrlo sam poseban s rekvizitima i garderobom, jer je to važan dio u izgradnji lika, ali čim kostimograf vidi koliko volite raditi s njima i iznositi ideje, onda imate konačni proizvod. Pomogao sam u odabiru boja i nekoliko rekvizita, poput noževa. Sviđa mi se ova ogrlica koju Dante nosi zbog koje izgleda kao paun, a njegove pantalone, to su ženske pantalone koje nisu pravili u mojoj veličini. Također, želio sam da ovaj lik ima lijepe boje koje pozivaju da se osjećam prijatno biti blizu njega, a onda, odjednom, ima tebe. On je tako zao. Šta Doma tjera da ide u borbu protiv Doma? - To ima veze s gubitkom oca, koji je bio veći od života i nekoga koga je Dante uvijek pokušavao impresionirati. Dakle, njegova mržnja prema Domu proizlazi iz toga što mu je oduzeo oca i ono kroz šta je morao proći. Sada Dante želi uzeti Domu sve. Vin i ja smo vodili nekoliko razgovora o tome, jer će Dom učiniti sve za svoju porodicu, bez previše propovijedanja o tome. I to je sjajna stvar u ovoj franšizi, da se radi o porodici.

Momoa: Dante ima još nešto da ponudi što do sada nismo vidjeli . © Universal Studios. All Rights Reserved

Pomogli ste i u dizajnu Vašeg motocikla, zar ne? - Pa, taj zvuk je bio u mom DNK od moje devete ili desete godine. Ali svaki od njih ima svoj poseban zvuk. Ovaj je ključan, a to je Harley-Davidson Pan America, koji je poput avanturističkog bicikla. I bio sam uzbuđen jer sam režirao reklamu za njegovo lansiranje. To je veći bicikl koji smo stvarno isjekli da odgovara izgledu koji smo željeli. Dakle, to je bio timski rad. Mislim da je sjajna stvar u vezi s ovim filmovima to što radite s najboljima od najboljih, a biti u mogućnosti da upoznate ove momke iz automobila koji jednostavno znaju sve i podignu to na viši nivo je bilo nevjerovatno. Vi samo iznesete ideju i onda je oni ostvare sa svim ovim različitim postavkama kamera i vratolomijama. Nikada ranije nisam uradio ništa slično. Divno iskustvo Kako je proteklo snimanje vozačkog dijela? - Bio sam zbunjen, jer nisam mogao vjerovati da će mi dozvoliti da radim sve te stvari. Sada mi je drago da je gotovo, ali bilo je uznemirujuće, jer je bilo mnogo toga da se uzme u obzir. Nemaš toliku pistu i moraš nešto da izvedeš vrlo brzo. Ima statista koji idu posvuda, ali vi ste u trenutku i morate biti super oštri, probijajući Vatikan ili zatvarajući španske stepenice. Onda, kada završite, kažete: "Vu, ne želim to ponovo da radim!" pamtit ću to zauvijek. Bilo je to divno iskustvo. Šta možete reći o glumačkoj ekipi koja čini jedinstvenu porodicu „Paklenih ulica“? - O moj Bože! Upoznao sam Mišel u Italiji, što je bilo super, i bila je super gostoljubiva. A Šarliz je bila sve što sam želio da bude. Ona je kraljica i nevjerovatno talentiran profesionalac. Svi su bili fantastični, a Vin je uvijek bio tu za nas. On se brine o vama, što je odlično. Mislim da je lijepo da vaš glavni čovjek bude i producent koji vam kaže da je zahvalan što ste u filmu. Moram reći da je to bilo jedno od najboljih iskustava koje sam ikada doživio na snimanju. Portugalska glumica Daniela Melkior je još jedan sjajan dodatak franšizi, a Vi imate neke nezaboravne trenutke s njom. - Ona je nevjerovatna i bilo nam je super, iako joj moj lik čini mnogo užasnih stvari. Pomislio sam: „Zaista mi je žao, da li je uredu ako ovo uradim?” Srećom, bila je potpuno nesposobna da uđe tamo i djeluje. Uvijek je bila luda i super je podržavala sve to. Definitivno sam prilično divlji u filmu… Jeste li uzbuđeni zbog sljedećeg dijela franšize? - Oh, da, apsolutno! Uzbudljivo je biti u „Paklenim ulicama“. Veliki je to izazov.

Scena iz filma . © Universal Studios. All Rights Reserved