Video / Srbijanski glumac pobjegao iz grada: Živi na selu s 1.800 koza

Srbijanski glumac Branko Janković proslavio se ulogom u seriji „Vojna akademija“, a posljednjih godina sa porodicom živi na selu i bavi se poljoprivredom i stočarstvom. Oni žive u selu Gunjaci, a glumac se posvetio i uzgajanju koza i od njihovog mlijeka pravi razne proizvode.

Prvi sastanak

- Mene je Bog pogledao što se tiče koza i cijele priče jer se time zapravo niko ozbiljno nije bavio - rekao je on svojevremeno u emisiji „TV lica kao sav normalan svijet“.

I njegova supruga Nataša pričala je o tome kakav život vode.

- Davao je jednom intervju i rekao je – ovdje će biti 5.000 koza. I ja stojim sa strane i kažem: „Branko, šta ti maštaš? Znaš li ti šta je 5.000 koza?“. Ali eto, ove godine ćemo imati 1.800. Tako da što kaže, ostvarit će se - rekla je Nataša.

Branko ističe da je u svemu takav, te je već na prvom sastanku znao da će Nataša biti njegova supruga.

- Na prvom izlasku, pijemo kafu, a on mi kaže – ti ćeš biti moja žena i ja tebe vodim u decembru na moju slavu. Pomislila sam ovaj čovjek je lud ali stvarno se tako desilo - rekla je Nataša, a on se nadovezao: „Ja sam odmah uvidio da je to ona, i tačka. Pristala je. Malo se prepala par dana dok nije izanalizirala da nisam lud“.

Ispunjena želja

Isto je bilo i sa glumom. Imao je želju da je upiše i uspio je.

- Srednju školu sam cijelu prespavao. Bio sam u Beogradu u Saobraćajnoj školi, a živio sam u domu. Nas osam u sobi. Imali smo jedno kupatilo. Ili opstaješ ili propadaš. Takva je situacija bila. Kada je došla na red gluma, konkurisao sam prvo u Beogradu, pa u Novom Sadu, pa opet Beograd. Pa sam onda otišao na Cetinje pa je uslijedila Banjaluka.

Išao od fakulteta do fakulteta. Kad sam konkurisao na Cetinju i kada sam ušao u uži izbor boravio sam u manastiru sedam dana. U Banjaluci sam spavao cijeli uži izbor u hodniku fakulteta na nekom dvosjedu. A u Beogradu sam bio kod neke baba Jele. Da me nisu primili u Banjaluci ja ne bih odustao. Razmišljao sam i o Mostaru - ispričao je Janković.