Morgan Friman propustio promociju nove serije: Glumac se naglo razbolio

Američki glumac Morgan Friman (Freeman, 86) naglo se razbolio, zbog čega je propustio planirano putovanje u Ujedinjeno Kraljevstvo sa svojim kolegicama iz serije "Special Ops: Lioness", objavio je "Daily Mail".

Trebao je promovirati novu seriju, no to su na kraju same obavile Zoi Saldana (Zoe) i Nikol Kidman (Nicole Kidman).



Friman je, naime, dobio groznicu, a ljekari vjeruju da je dobio i zaraznu infekciju. Predstavnik glumca rekao je za britanske medije da se glumac trenutno osjeća dobro. Morgan inače boluje i od fibromialgije, hronične bolesti koju karakterizira pojačana osjetljivost na bol u određenim regijama tijela.



Inače, špijunski triler prati Džo (Joe), koju je utjelovila Zoi Saldana, koja pokušava uravnotežiti svoj lični i profesionalni život kao šefica CIA-e u ratu protiv terorizma. Morganov lik zove se Edvin Mulins (Edwin Mullins), državni sekretar SAD. Serija će premijerno biti prikazana 23. jula.