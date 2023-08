Prašović-Gadžo o filmu "Sonja": To je ono kad vam se tijelo zaledi, a suze same idu

Novinarka i odnedavno rediteljica Sanela Prašović-Gadžo danas je podijelila vijest da je sretna što može objaviti da će premijera dokumentarnog filma „Sonja“ biti upriličena na Sarajevo Film Festivalu 13.8.2023. u 18 sati na lokaciji Cineplexx, Marindvor.

Kako navodi, riječ je o festivalskom programu BH Film.

- Koristim priliku podsjetiti vas da je dokumentarni film „Sonja“ do sada uvršten u službenu selekciju Balkan Panorama Film Festival, Izmir, Turska, Jagran Film Festival, Delhi, Indija, Naples Film Awards u Italiji… Pobjednikom je proglašen u kategoriji dokumentarni film na Future Film Awards festivalu u Ohridu, Sjeverna Makedonija, Frida Film Festivalu, Paris, Francuska i 8 & Halfilm festival, Rim, Italija. Na 8 & Halfilm festivalu film Sonja je dobio i nagradu za najboljeg redatelja. Na Oniros Film Awards festivalu u Njujorku film „Sonja“ je ušao u četvrtfinale, dok je na Štokholm City Film Festivalu u Švedskoj polufinalist takmičarskog dijela – navela je Prašović-Gadžo.

Istakla je da se nada pobjedama i na tim filmskim festivalima.

- Dokumentarni film „Sonja“ sam režirala srcem i vjerujem da će poruke koje ovaj film nosi pronaći put i do vašeg srca. Posebno sam sretna što je ova priča prepoznata i u svijetu kao važna. Otac i sin u priči o borbi za život, o nadi, strahu i patnji. Hvala dragoj mojoj Hanki Paldum i dragom Aldinu Kuriću - Al’Dinu na razumijevanju, podršci i ustupljenoj pjesmi “Mojoj majci”. Iskreno hvala Sudu Bosne i Hercegovine na ustupljenim materijalima. Hvala Produkcijskoj kući TIM System i koproducentu dokumentarnog filma „Sonja“, Radio-televiziji Bosne i Hercegovine BHRT što su vjerovali u ovu priču i u mene. Snimanje dokumentarnog filma „Sonja“ su podržali Fondacija za kinematografiju Sarajevo i Grad Konjic i ja im zahvaljujem iskreno na podršci – navela je ona.

Također, zahvalila se i svojoj ekipi te dragim i vrijednim ljudima koji su učestvovali u ovom projektu.

- Iskreno hvala mojoj Arijana Saračevic-Helać koja me gurnula doslovno u ovaj projekat riječima da samo ja mogu režirati ovaj film. „Sonja“ je priča o logoru. Ispričati je predstavljalo je, ne samo profesionalni izazov, već i veliki emotivni angažman. To je ono kad vam se tijelo zaledi, a suze same idu. Veliko hvala dragom Harisu Hastoru što je nakon 30 godina potiskivanja u sebi svih traumatičnih dana provedenih u logoru „Sonja“ pristao iznijeti javno svu svoju bol. Harise, hvala ti što si vjerovao u mene i u moje vidjenje najtežeg dijela tvog života. Na kraju, jutros sam posebno emotivna jer je moj film uvršten na Sarajevo Film Festival. Hvala organizatorima i posebno hvala Udruženju filmskih radnika BiH – poručila je ona.