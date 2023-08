Svjetska premijera dokumentarnog filma „Tijelo“, slovenske redateljice Petre Seliškar, na SFF-u

U filmu upoznajemo Uršku, školovanu pijanisticu i bivšu manekenku, ženu kojoj sve polazi za rukom i koja je, kako kaže, „uživala u životnoj igri i testirala svijet“ sve do 28. godine života. Tada je napada encefalitis, autoimuna bolest centralnog nervnog sistema. Oporavljajući se od nje Urška je morala ispočetka učiti govoriti, hodati, upoznavati sebe, prepoznavati svoju okolinu i kćer, prihvatiti, razumjeti i ponovno voljeti svoje tijelo, za koje joj se činilo kao da je želi uništiti. Taman kada se život ponovo činio onakvim kakav treba biti, Uršku je zadesila nova bolest, mnogo tajanstvenija i podmuklija. Uz podršku dvije kćerke i supruga, Urška se bori s tjelesnim i emocionalnim usponima i padovima, ali nikada ne odustaje. Uprkos svim izazovima, njena ljubav prema životu je neukrotiva i nadahnjujuća. Urška napokon prihvata sebe.

Tijelo je dnevnik jednog prijateljstva

Urška i autorica filma Petra Seliškar su prijateljice još od tinejdžerskih dana, kada su se iz zabave mnogo snimale. Kasnije, kada je Petra upisala režiju, snimci su postajali ozbiljniji. Upravo taj arhivski materijal, uz materijale snimljene godinama kasnije u Ljubljani i na jezeru Prespa u Sjevernoj Makedoniji, gledamo u ovom filmu.

Svjedočimo intimnim razgovorima prijateljica koji se isprepliću s Urškinim sjećanjima na najteže trenutke u njenom životu obilježenom bolestima.

„Tijelo“ je intuitivan, organski film o tajnama tijela koje medicina još ne može riješiti, ali kojima umjetnost može pristupiti na drugačiji način i ponuditi razumijevanje koje prelazi granice činjeničnih prepreka.

-Da bih o Urški mogla snimiti film shvatila sam kada je opet prohodala nakon prve hospitalizacije. Međutim, ona tada nije vidjela smisao u snimanju filma. Pet godina nakon pojave njene druge bolesti iznenada me nazvala i čula sam je da svira klavir. Ponovno me pozvala da je snimam. Shvatila je da je snimanje ovog filma njoj i svojevrsna terapija, da će joj pomoći da shvati što joj se dogodilo. Stvarajući scenarij, pri čemu mi je Urška mnogo pomogla dopustivši mi da uđemo u sadržaj njenog dnevnika i radeći cijeli ovaj film, željela sam da se gledalac fizički osjeća kao da je u njenom tijelu i da osjeća šta je Urška osjećala. Pokušali smo to postići mikroskopskim snimcima, muzikom i dizajnom zvuka, u saradnji s kompozitorom i dizajnerom zvuka Vladimirom Rakićem te vizuelnim dojmom za koji je zaslužan direktor fotografije Brand Ferro. Nadam se da smo u tome uspjeli i da će film dotaknuti gledaoce, dati im nadu i predočiti im kako izgleda borba s autoimunom bolesti, ispričala je autorica filma Petra Seliškar.