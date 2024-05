Tržište nekretnina u glavnom gradu BiH: Ko (ne) kupuje stanove u Sarajevu

- Imamo statistički podatak da je u prodaji došlo do pada od 10 posto. Nemamo adekvatnu ponudu; da smo imali dobru ponudu novogradnje sigurno bi bilo prodato 70. Mi nemamo stanove za srednji stalež, imamo samo za bogate. Imamo Crni vrh gdje se prodaju stanovi za 8.000 – 9.000 KM ili više po metru kvadratnom, ali nešto za 3.000 – 4.000 KM u novogradnji ili užoj gradskoj jezgri nemamo – kaže Ljajić.

Kada je riječ o cijenama nekretnina u gradu, Ljajić ističe da se cijene u novogradnji kreću od 7.000 do 8.000 KM u samom centru grada.

- Vi sada ne možete naći nijedan stan na tržištu u novogradnji u Starom Gradu, niti u Centru. Može se desiti da je neko kupio, pa odustao i sada prodaje. Da tražite stan prekoputa Pošte na Skenderiji – nema ga na prodaji, bez obzira koliko košta, vi biste izdvojili novac, ali ga nema – ističe Ljajić.

Splet okolnosti

U Sarajevu se ne gradi dovoljno, a na lošu ponudu, kako kaže Ljajić, utječe razni splet okolnosti na tržištu nekretnina.

- U Istočnom Sarajevu znatno je veća ponuda i tamo ima minimalno 30 gradilišta. Bilo ko da krene sada u Istočno Sarajevo naći će 30 gradilišta, a kod nas nema intenzivne gradnje, dok se tamo prodaju u fazi gradnje. Investitori ostavljaju nekoliko stanova za sebe i rentaju ih – govori Ljajić.

Ljajić ističe da pad cijena uvjetuje i veća gradnja, a samim tim i ponuda.

- Ukoliko bi došlo do gradnje i da imamo 2.000 stanova na ponudi, cijena bi pala na 3.000, 4.000 KM, jer razlika između ugrađenog i prodajnog kvadrata je po 5.000 do 6.000 KM. Novogradnju prati starogradnja, ali i u starogradnji je sada kvadrat 4.000 do 5.000 KM. Na Grbavici sada ne možete naći stan za 4.000 KM u, uvjetno rečeno, lošem stanju – kaže Ljajić.

Situacija nije optimistična

Kada je riječ o padu cijena, stručnjaci, s obzirom na trenutnu situaciju na tržištu nekretnina, i nisu baš optimistični.

- Doći će samo intenzivnom gradnjom. Cijene nekretnine diktira ponuda i potražnja, sada imamo puno više razloga za potražnjom nego za ponudom. Novac gubi na vrijednosti; prije tri godine mogli ste kupiti dvosoban stan za 100.000, sada ne možete ni garsonjeru – zaključuje Ljajić.