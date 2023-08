Članovi ekipe filma "Gran Turismo": Stvarna igra protiv vještačke inteligencije

Ko je u proteklom periodu pogledao neko ostvarenje u kinima, mogao je vidjeti fenomenalnu najavu “Gran Turisma”, kroz trejler koji prikazuje suštinu radnje. Film će mnoge “uvući u ekrane”, čineći kao da se radi o igrici, što i ima smisla s obzirom na to da je baziran na istoimenoj “PlayStation Studios” videoigrici.

- Možete imati najbolje vrijeme reakcije, svu vještinu, ali kada se vozite 200 milja na sat, tada imate priliku da dokažete da ste stvarni. I to se dogodilo Janu Mardenborou – istakao je Blomkamp.

Dodaje da je Jan upečatljiv lik, jer je njegova stvarna priča nevjerovatan niz ostvarenih snova.

- Kada sam pročitao scenarij, nisam mogao da vjerujem da je zasnovan na istinitoj životnoj priči Jana Mardenboroa. Događaji u filmu su prilično tačno onakvi kakvi su se desili – kazao je Blomkamp.

Dejvid Harbor, koji igra Džeka (Jack), ispranog vozača, izjavio je da je znao da će Nil Blomkamp u film unijeti visceralni osjećaj koji tjera krv.

- Ono što, zapravo, nisam znao jeste koliko ćemo raditi sa stvarnim automobilima, stvarnim vozačima, stvarnim stazama. Mi smo u autima, mijenjamo gume i gasimo automobile u realnom vremenu s drugim vozačima koji jure oko staze brzinom od 20 milja na sat. To sam zaista ja u helikopteru koji leti 30 stopa iznad trkaćih automobila. Sve to utječe na intenzitet iskustva, što je ključno za snimanje filma o ljudima koji imaju veoma intenzivno iskustvo, rizikujući sve za ono što vole – naglasio je Harbor.

Pravi automobili

Dio stvarnog rada bio je nabaviti prave automobile i snimati na pravim stazama, uključujući Slovakia Ring u Slovačkoj, Dubai Autodrome, Nurburgring, Red Bull Ring u Austriji i Hungaroring i Le Mans.

No, još jedna stvar je posebno zanimljiva. Arči Madekvi igra Jana Mardenboroa. Ali, glumac ne vozi Nissana. Na njegovom mjestu za volanom je sam Jan Mardenborou, kao kaskader.

Reditelj Blomkamp ističe da je to nešto nevjerovatno, dok je slavni vozač Mardenboru dodao:

- To je tako nadrealno. Posljednji put kada sam bio u Mađarskoj, staza je bila krcata kamionima za trku. Ovog puta je bila krcata kamionima zbog snimanja filma o meni. To me je oduševilo.

Arči smatra da se njegov lik osjeća zarobljenim.

- On je u kolotečini u svom malom gradu gdje se ista stvar dešava svaki dan. Ali ima goruću strast i želju da postigne više nego što mu okolnosti dozvoljavaju. Opsjednut je automobilima i voli “Gran Turismo” - jedina stvar koju je ikada želio jeste da bude vozač, ali to je svijet koji mu nikada nije bio dostupan. Sve dok mu se ne ukaže prilika, eksperiment, da gejmeri budu pravi vozači trkaćih automobila – rekao je Madekvi.

Naglasio je da mu je ova priča “pogodila žice”, jer njemu dok je odrastao priče o mladoj osobi koja liči na njega (misli na boju kože, op.a.) koja ostvaruje svoje snove nisu pričane.

A Jan je saglasan.

- Nadam se da će to pokazati djeci koja liče na mene da mogu vjerovati sebi i ići za onim što vole – rekao je Mardenborou.

A prva prepreka Madekvija bila je ta da nije znao voziti, što je u međuvremenu naučio. Kompliciranije mu je bilo naučiti “lažnu vožnju” - moći se stvarno takmičiti u igrici “Gran Turismo”.

- Morao sam, zapravo, biti dobar u igri. Da bismo snimili scene u gejming kafeu, igrali smo stvarno igru protiv teške vještačke inteligencije, a ja sam morao da pobijedim. To je bilo zastrašujuće, jer sam svjestan koliko prakse i vještine je potrebno da se bude dobar u takvim igrama – rekao je Madekvi.

Vruće i klaustrofobično

Ipak, ne misli da ima budućnost u trkama.

- Sa samim poštovanjem prema svakom vozaču trkaćih automobila na ovoj planeti. Mrzim da sam u autu. Vruće je, klaustrofobično je, mučno je, izaziva anksioznost. Ja sam visok, jedva stanem u auto. I povrh toga, morate donositi odluke u djeliću sekunde usred tih okolnosti. Možete izgubiti sedam kilograma znoja tokom trke. To je potpuno tjelesno iskustvo, atletizam do najvišeg stepena – iskren je glumac.





Trkačko dijelo

Za Madekvija oblačenje odijela vozača bilo je posljednji dio pronalaska lika.

- To se uvijek dešava s kostimima. Čim obučeš trkačko odijelo, odjednom si svjestan da više nisi svoj. Odijelo je vrlo specifično, utječe na način na koji stojite, na način na koji se držite. A kad stavite kacigu, odjednom je sve izolirano. Vi ste unutar vlastitog uma. Možete čuti svoj dah. Gotovo kao da možete glasnije čuti svoje misli. Sve postaje vezano samo za tebe. To je potpuno promijenilo dinamiku lika i mislim da je trenutak u kojem sam ga zaista pronašao bio onaj prvi primjer... kada sam prvi put obukao to odijelo – rekao je Madekvi.

Želite da igrate igru...

Dejvid Harbor je dodao da je u početku bio skeptičan prema filmskoj adaptaciji simulatora trka, jer za njega film nije kao videoigrica.

- Želite da igrate igru, da kontrolišete likove. Jedna od stvari koje su mi se jako dopale kod ovog filma je to što to nije film o videoigrici, to je film koji uključuje videoigru u svoj narativ, koji govori o mladiću s ogromnim talentom koji radi nešto nevjerovatno, i o treneru koji je prošao kroz mnogo toga i postao stvrdnut, ali koji počinje vjerovati u ovog klinca - rekao je Harbor.