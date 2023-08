Holivudski glumac Orlando Blum za "Avaz": Kada dovoljno snažno sanjate, sve se čini mogućim

- On je svesrdan, pun strasti. Njega vodi ovaj hrabri san da uzme SIM automobilske trkače i ubaci ih u prave automobile da se trkaju na stazama. S ovakvim filmom ponekad je iskušenje da se prijeđe na potpuno digitalno. Snimite neke pozadinske ploče, napravite digitalne automobile, ubacite svoje glumce iz virtuelnog proizvodnog okruženja. Ali, u ovom slučaju, sve je stvarno. Mislim, bukvalno sve je stvarno. Kada prikazujemo glumca koji vozi auto, oni zapravo obilaze stazu brzinom koja je vrlo blizu one kojom bi trebali ići - kazao je Blum.

„Gran Turismo“ je istinita priča o uspjehu mladića Jana Mardenboroa (Jann Mardenboriugh), jednog od najnevjerovatnijih vozača trkaćih automobila svih vremena. On je bio taj dječak sa snovima koji su bili jednostavno nedostižni, osim u igricama. Dok se nije pojavio neko poput Bluma. Pardon, Denija Mura.

Dejvid Harbor (David Harbour) igra Džeka (Jack), propalog bivšeg vozača trkaćih automobila koji postaje učitelj Janu. I smatra se pesimistom. A Blum kaže da, ako je Džek pesimista, onda je Deni optimista.



- On je najveći fan trka. Kada dovoljno snažno sanjate, sve se čini mogućim. Jako je zabavno igrati takvog tipa, punog nade i strasti. On ima idealistički um i to je divan prostor u umu za boravak - istakao je Blum.

Veliki posao

Deni, kaže slavni glumac, gradi nešto ni iz čega.

- Njegov entuzijazam za ono što je moguće je zarazan. Mislim da će svako ko je ikada imao ideju, san, viziju budućnosti, to prepoznati u Deniju. Način na koji se možete uzbuditi oko bilo čega, čak i prije nego što napravite prvi korak na putovanju. Možda čak i posebno tada, prije nego što shvatite kakav ste veliki posao preuzeli - naglasio je Blum.

Ipak, Džek i Deni u ovom ostvarenju “čine na neki način čudan par” koji, na kraju, izvlači ono najbolje jedno iz drugoga.

- Mislim da Deni vidi Džeka kakav on zaista jeste, optimista koji je previše puta opečen. Džeku je samo potrebna prava inspiracija da ponovo uhvati tu vatru u trbuhu. I Jan postaje upravo to - kazao je Blum.

Ugodna priča

Blum kaže da, iako je Deni izvršni direktor marketinga, nije slučaj da on vidi Jana kao sredstvo za postizanje cilja, odnosno kao ludu, ugodnu priču dizajniranu da proda više Nissana.