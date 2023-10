Arnold Švarceneger: Bio bih izvrstan predsjednik SAD

View this post on Instagram

Švarceneger je također bio tek drugi čovjek rođen u inozemstvu koji je vodio državu Kaliforniju. No, neodgovoreno je ostalo pitanje je li mogao otići dalje u politici.

Neki su ga pozivali da se kandidira za Bijelu kuću, no zbog američkog Ustava to se ne može dogoditi jer nije rođen u SAD. Ali to nije spriječilo legendarnog glumca da se zapita kakav bi on bio čelnik države.

Amerika mi je dala toliko prilika

- Osjećam da bih bio izvrstan predsjednik. Ali osjećam da je, u isto vrijeme, sve što sam postigao bilo zahvaljujući Americi. Amerika mi je dala toliko prilika i američki narod je bio tako srdačan i jednostavno su me primili raširenih ruku. Niko me nije spriječio u uspjehu. Dakle, jedina stvar koju ne mogu učiniti je kandidirati se za predsjednika, neću se žaliti na to - rekao je Švarceneger.