Šeron Stoun šokirala javnost: Zlostavljao me holivudski moćnik

Šeron Stoun (Sharon Stone, 65) otkrila je u podcastu „Let's Talk Off Camera“ da je bila žrtva seksualnog zlostavljanja. Slavna glumica prisjetila se trenutka s početka karijere, ispričavši kako joj je bivši šef „Sonyja“ pred lice stavio svoje spolovilo kad je 1980-ih otišla u njegov ured na sastanak.



- On je šetao uredom i dijelio mi komplimente. No tada je rekao: „Prije nego što počnemo...“ i izvadio spolovilo iz hlača ravno meni pred lice. Bila sam mlada i nervozna, a moja reakcija na stres tada je bila smijeh. Histerično sam se počela smijati i plakati u isto vrijeme, nisam mogla stati. On nije znao šta učiniti pa se, naravno, obukao i otišao iz prostorije - ispričala je Stoun.