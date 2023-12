Jedna od najtraženijih glumica svoje generacije Sidni Svini za „Dnevni avaz“: Ljudi se plaše da budu ranjivi

- Ona smišlja svoj plan: Ovo dvoje ljudi koji se, zapravo, mrze pretvarat će se da se sviđaju jedno drugom. A kako su ona i Ben privučeni zajedno, počinju da se vole, ali ne mogu to sebi da priznaju – otkriva Svini.

Ukratko su opisali radnju filma – oni glume Beu (Bea) i Bena, koji su proveli jednu noć zajedno prije nekoliko godina i od tada postali neprijatelji, odnosno osvetnici. Iskoriste svaku priliku da jedno drugom daju do znanja da se mrze, a ponekad to poprima i ekstemne razmjere. Sve dok se ne zadese na vjenčanju Beine sestre u Sidneju (Australija), gdje se moraju pribrati, kako ga ne bi uništili. Tada se odluče na vrlo zreo korak – glume par.

Glavna uloga povjerena je mladoj glumici Sidni Svini (Sydney Sweeney, 26) koja važi za jednu od najtraženijih svoje generacije. A naspram nje igra Glen Povel (Powell), zvijezda ostvarenja „Top Gun: Maverick“. Režiju potpisuje Vil Glak (Will Gluck), reditelj hit filmova „Friends With Benefits“ i „Easy A“.

Ona nije samo glumica u filmu, već i izvršni producent. Glavni je krivac zašto Povel igra u filmu. Uvjerila je i reditelja Vila Glaka da režira “Samo ne ti”.

- Režirao je tako legendarne “romcome” uz koje sam odrastala gledajući – “Easy A”, “Friends with Benefits” - i bila sam zaista uzbuđena što ću raditi na ovom projektu s njim. On je tako čudan na svoj način. Sviđa mi se – Glen i ja bismo ga zvali „tata.“ Ne znam kako je uspio da se nosi s haosom koji je bila glumačka ekipa – postali smo kao divljajući kamp. Bilo je tako zabavno – ispričala je Svini.

Zabavna činjenica

Svini i Povel, iako je skoro deset godina razlike između njih, imaju fenomenalnu hemiju na setu. A toliko su uvjerljivi da se već mjesecima spekulirala kako među njima ima nešto i u privatnom životu. Tim pričama doprinijela je i činjenica da je Svini birala Povela za ulogu Bena.

- Zabavna činjenica: Glena sam upoznala na bini MTV nagrada - dao mi je nagradu. I sjećam se da sam prišla i pomislila: “Ko je ovaj tip?”. I onda kada smo birali ovaj film, on je uvijek bio na vrhu moje liste. Nisam mogla zaboraviti tu malu interakciju. I s njim je bilo jako zabavno raditi – uvijek se šalio i stalno je vježbao. Baš 24/7 – iznad mene, pored mene, iza mene, uvijek radi sklekove. To je bila najluđa stvar ikada. Glen je zgodan, šarmantan, zabavan, talentiran i promišljen. Također je nevjerovatno odan prijatelj i pravi profesionalac. To je sve što želite od pravog dečka i sve što biste mogli tražiti od glumačkog partnera koji glumi vašeg lažnog dečka – iskrena je Svini.