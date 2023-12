Luka Veić pobjednik je Masterchefa

Luka Veić sinoć u finalnoj epizodi kulinarskog showa MasterChef u Hrvatskoj osvojio titulu najboljeg kuhara te nagradu u vrijednosti od 30.000 eura.

Istaknuti kuhari

S njim se u finalu takmičila i Sarah Mikule, a njihova jela ocjenjivali su istaknuti kuhari Stjepan Vukadin, Damir Tomljanović i Melkior Bašić. Za pobjedu je bio presudan desert.

- Nekako mi je sve nestvarno. Baš su me preplavile emocije. Pehar je moj. Posvećujem ga sebi. Još ne mogu vjerovati koliko me emocije trgaju. Presretan sam. Volio bih da me neko uštipne, da mi da neki znak da je ovo stvarnost - rekao je 19-godišnji Luka nakon pobjede.

Oba takmičara za pripremu svih jela imali su dva sata, nakon čega je žiri imao priliku probati njihove specijalitete i ocijeniti ih ocjenama od jedan do 10.

Luka je za hladno predjelo odlučio servirati carpaccio od škarpine s emulzijom limuna i narandže, kremom od pastrve, kramblom od pršuta i kavijar od narandže. Za toplo predjelo žiriju predstavio raviol punjen grdobinom i škampima u bisqueu od škampi i lubenice te klice graška i ulje od peršuna.

Glavno jelo

Njegovo glavno jelo sastojalo se od janjetine u pistaciji i menti s celerom, koji je punjen mousseom od mozga i ovčjeg sira, prepeličjih jaja, kiseli luk u cvekli te umak od janjetine i ulja od paprike. Na kraju, za desert je odlučio servirati mousse od magarećeg mlijeka i bijele čokolade punjen hurmama i koprivom.