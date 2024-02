Gostovao na Sanremu: Uklonjen Travoltin ples sa društvenih mreža

Džon Travolta (John) odbio je dopustiti italijanskoj državnoj televiziji ponovno emitiranje snimke bizarnog plesa koji je izveo u srijedu na festivalu Sanremo.

Travolta se pridružio televizijskom prijenosu Sanrema druge večeri kao poseban gost i bio je počašćen toplom dobrodošlicom, no stvari su uskoro dobile neočekivan zaokret.



Nakon nekoliko pitanja, glumac je zamoljen da rekreira neke od svojih najpoznatijih plesnih pokreta, posebno scenu iz "Pulp Fiction" u kojoj pleše na "You Never Can Tell", prije nego što je pozvan da prošeta među publikom uz pjesmu "Bee Geesa Saturday" - "Night Fever".

No umjesto da se vrati na pozornicu, Travolta je izveden iz dvorane vani na hladnoću, gdje je brzo naučio kako plesati "Il Ballo Del Qua Qua", italijansku dječju pjesmu o patku koji pleše.

Travolta nije izgledao zabavljeno, te je odbacio kapu nalik narančastom kljunu koju je dobio za nastup i djelovao je pomalo izgubljeno.



Unatoč tome, marljivo se prihvatio zadatka, naučio pokrete i otplesao uz bizarnu melodiju patke, neugodno iznenadivši milione ledalaca. Izvedba je u međuvremenu ukolonjena s RAI-jevih televizijskih kanala i društvenih medija.