Megan Markl razočarala fanove: Odbila ponudu da se vrati u seriju

Mada su se obožavatelji do posljednjeg trenutka nadali da će u rebootu serije "Suits" ponovno ugledati Megan Markl (Meghan Markle), to se nije desilo.

Još se u januaru vijest o spin-offu serije, pod nazivom "Suits: LA", proširila svjetskim medijima, oduševila je fanove. Vijest je stigla četiri godine nakon što je s emitiranjem završila orginalna serija, koja je proslavila Megan Markl.



Izvori bliski produkciji potvrdili su za "Daily Mail" da supruga princa Harija (Harry) nema nikakve namjere vratiti se u seriju, unatoč tome što je lik koji je osmišljen napravljen upravo za nju.



Megan je trenutno fokusirana na djecu, ali i na posao iza kamere. Navodno je tvorcima serije nudila da bude izvršni producent i to kroz svoju producentsku tvrtku "Archewell", no to joj nije uspjelo.