Šta bh. voditeljice najradije nose, šta je moda za njih, gdje se odijevaju: Od pijace do butika

Televizijske voditeljice oduvijek su privlačile veliku pažnju javnosti. Osim onoga što nude gledaocima u emisijama, u neku ruku one su i modne trendseterice. Obično se prati kako se i šta odijevaju, što je za mnoge dame inspiracija pri kreiranju vlastitog modnog stila.



Uživa u odijelima

Maja Miralem, urednica Muzičkog i revijalnog programa BHT 1, osim iznimnom profesionalnošću, pažnju plijeni i svojim modnim kombinacijama.

- Najviše volim da nosim i najbolje se osjećam u totalno sportskim varijantama. Ponekad se znam šaliti da bi u dresscode uvela trenirku, mada, naravno, to nije primjereno. Ipak, udobnost prije svega. Ali kroz svoj posao sam stvarno imala priliku da promijenim i svoj stil odijevanja te, zahvaljujući nekim divnim događajima za koje su me spremali dizajneri i pomagali mi pri izboru odjevnih kombinacija, ja sam malo i promijenila stil. Tako da u posljednje vrijeme, a valjda to i s godinam ide, uživam stvarno u odijelima. Pogotovo što odijela više nisu onako klasična, kako smo ih nekada davno percipirali – ozbiljna i kruta. Volim male crne, bijele i crvene koktel haljine. Generalno volim suknje i haljine, dok još valjda nisam prestara pa mogu da ih nosim. Uživam u njima. Koristim se svakom prilikom da na bitnim događajima nosim i promovišem bh. stil i dizajnere i baš sam sretna što i oni meni uvijek izađu ususret i vide u meni nekoga ko ih može iznijeti – govori Miralem za „Avaz“.