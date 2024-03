Dakota Džonson ne krije nezadovoljstvo nakon filma "Madame Web"

Film "Madame Web" nije izbjegao loše kritike bez obzira što je u njega uloženo više od 100 miliona dolara. Na platformi Rotten Tomatoes ima ocjenu od 13 posto, na Metacriticu 27, a na IMDb-u dobio je ocjenu 3,8/10. Zarada je također prilično mizerna i iznosi oko 40 miliona dolara.



Dakota Džonson (Johnson) je u svojim posljednjim javnim nastupima pokazala da joj je jasno da se film nije proslavio, a u razgovoru sa magazinom Bustle navela je da razumije zašto je pokupio kritike.

Iskustvo učenja

- Ponekad se u ovoj industriji prijavite na nešto i to je jedna stvar, a onda, dok to radite, postane potpuno druga stvar, a vi onda razmišljate šta se dešava. Međutim, bilo je to pravo iskustvo učenja i naravno da nije lijepo biti dio nečega što je rascjepkano na komadiće, ali ne mogu reći da ne razumijem - rekla je Johnson.

U nastavku intervjua, objasnila je da je neće više sudjelovati na sličnim projektima bez obzira što joj je sam film bio lijepo iskustvo.

- Definitivno je bilo lijepo iskustvo za mene snimati taj film. Nikad prije nisam radila ništa slično. Vjerovatno nikad više neću raditi ništa slično jer nemam smisla u tom svijetu. Sada to znam - objasnila je Džonson.

Nije pogledala film

Priznala je da nije pogledala film bez obzira što je išla na premijere. Prošle godine su kružile glasine da je Džonson htjela napustiti projekat tokom snimanja jer je bila nezadovoljna filmom, a razvoj ovih događaja je na neki način opravdao te glasine. Međutim, bila je pod ugovorom pa je ispoštovala snimanje.

Mnogi su nagađali da ju je njen agent doveo u zabludu da misli da je "Madame Web" dio Marvelovog kinematografskog svemira. Neposredno prije početka produkcije filma, Džonson i njena kolegica iz filma "Madame Web" Sidni Svini (Sydney Sweeney) zapravo su označile Marvel Studios u objavama na Instagramu koje su potvrdile njihovu glumačku postavu.

Problem je u tome što je njihov film vlasništvo Sonya i nije imao nikakve veze s Marvelom. Nakon što je produkcija dovršena na "Madame Web", Džonson je otpustila svog predstavnika CAA-e.

Radnja filma pokazuje ko je zapravo Madame Web, kako počinje osjećati svoje nove moći te kako okuplja svoj tim da se sukobi s misterioznim zločincom. Kasandra Veb (Cassandra Webb), bolničarka na Manhattanu koja se suočava s otkrićima o svojoj prošlosti, povezuje se s tri mlade žene predodređene za moćnu budućnost.