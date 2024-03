Fatalna plavuša otkrila: Producent me tjerao da spavam s kolegom

Holivudska diva Šeron Stoun (Sharon Stone) je u novom intervjuu odlučila otkriti koji filmaš ju je tjerao da ima seks s kolegom.



Ona je 2021., u knjizi "The Beauty of Living Twice", napisala da se ovo dogodilo, no nije objelodanila njegovo ime. Sada je u podcastu Luja Terua (Louis Theroux) navela da je riječ o producentu Robertu Evansu. S njim je 1993. godine radila na filmu "Sliver".

- Evans mi je objašnjavao kako je on spavao s Avom Gardner i rekao da bih ja trebala spavati s Bilijem Boldvinom (Billy Baldwin), jer, ako to uradim, Bili će bolje glumiti. Trebalo nam je da se Bili poboljša zato što je u njemu bio problem. Kada bih spavala s Bilijem, imali bismo hemiju. Kada bih se seksala s njim, to bi spasilo film - kazala je Šeron.

Evans je preminuo 2019. u 89. godini. Nakon što je Šeron iznijela ove tvrdnje, oglasio se Bili Boldvin.

- Nisam siguran zbog čega Šeron Stoun nastavlja pričati o meni sve ove godine. Je li još zaljubljena u mene ili je nakon svih ovih godina povrijeđena zato što sam je izbjegavao - napisao je na platformi X.